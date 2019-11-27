لسرقة 20 ألفا | عامل يشعل النيران فى جثة عجوز بعد قتلها | شاهد

فكر عامل فى حيلة شيطانية للتخلص من ديون تراكمت عليه، بعد أن اقترض ١٥ ألف جنيه من بنك وعجز عن سدادها، حيث قتل سيدة عجوزا داخل منزلها بالسيدة زينب، وأضرم النيران فى الجثة لإخفاء معالم جريمته وسرق ٢٠ ألف جنيه، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه.



تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بعقار في شارع الفلكي دائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، وعثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش (وبها إصابات عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق).



وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية بإشراف اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.



تم وضع خطة بحث أشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل مكواة تم ضبطه.



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية لاقتراضه مبلغا ماليا 15 ألف جنيه من بنك فرع أبو قرقاص / المنيا (بضمان والدة أحد أصدقائه) وعدم تمكنه من سداد قيمة القرض ومطالبة الأخيرة له بسداد المبالغ المالية المتأخرة عليه خشية تعرضها للمساءلة القانونية، ونظرًا لطبيعة عمله وتردده على مسكن المجنى عليها وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.



فى سبيل ذلك، توجه لمسكن المجنى عليها لتسليمها بعض الملابس "مكواة"، وعقب دخوله الشقة محل سكنها طلب منها إحضار كوب مياه، وحال دخولها للمطبخ قام بالتعدي عليها وخنقها بيده فى محاولة للتخلص منها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بإحضار "ايشارب" وقام بخنقها مرة أخرى حتى تأكد من وفاتهان وقام بتكبيل يديها وربط عنقها بمرحاض دورة المياه وإحضار بعض الملابس الخاصة بها ووضعها على الجثة وإضرام النيران بها، وعقب ذلك قام بالاستيلاء على مبلغ مالي 20 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومها وفر هاربا.



تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 5000 جنيه من متحصلات الواقعة، وأكد قيامه بتسليم باقى المبلغ المالي المستولى عليه لوالدة صديقة بمحافظة المنيا لتسديد قيمة القرض.