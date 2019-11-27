بعد اختبار صواريخ اس-400.. أبرز العقوبات المتوقعة على تركيا

قمة المصلحة تحكم.. ترامب يستقبل أردوغان بواشنطن في لقاء الحب العنيف.. احتلال الأراضي السورية ومحاربة الأكراد ودعم أنقرة لداعش أهم القضايا على طاولة الطرفين.. والأنظار تتجه إلى حرس أردوغان