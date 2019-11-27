جايكا تنظم دورات تدريبية للعاملين بالمدارس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفريق مشروع الجايكا ، بتطوير دليل إرشادات لتحسين التعليم الثانوي الفني وفقًا للنظام الياباني.



وبدأ فريق مشروع الجايكا بتنظيم دورات تدريبية في المدارس المستهدفة كمدارس تجريبية، لتدريب هيئة التدريس والعاملين بالمدارس على كيفية تطبيق هذا النموذج.



وذكرت جايكا في بيان لها : ما يميز التعليم الفني عن التعليم العام هو المهارات الفنية التي يتم تدريسها في الدروس العملية، ولهذا يركز دليل الإرشادات بشكل أساسي على تحسين الدروس العملية، وقد قام المتدربون بوضع خطط عمل وفقًا لاحتياجات كل مدرسة/تخصص.



وكان قد تم عقد التدريب في المحافظات المستهدفة وهي محافظة المنوفية في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية والتي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الالتزام وإدارة الوقت لدى الطلاب، وفي محافظة بورسعيد، الذي عقد فيها التدريب يوم 15 سبتمبر في مدرسة الزهور الصناعية، و16 سبتمبر في شركة سوميتومو لصناعة كابلات الضفائر الكهربائية وهى شركة شريكة للمشروع.



انضم للتدريب حوالي 40 معلم من المدارس الثلاث المستهدفة في المحافظة، وكذلك مدرسة الزهور الصناعية التي شاركت في هذا التدريب لأول مرة.



وفي إطار التعاون مع شركة سوميتومو، تمكّن المعلمون من زيارة مصنع سوميتومو لإدراك أهمية وجود الجدارات في مواقع التصنيع.



كما تم عقد البرنامج التدريبي الثالث في محافظة القليوبية بمدينة العبور الصناعية بمصنع يونيتشارم الذي هو شريك للمشروع بالبرنامج التدريبي، وبحضور 16 معلما بالإضافة إلى مسئولي الإدارة، وبمشاركة السيد طه عجلان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الذي وجه خطابا مشجعا للمعلمين لبذل أقصى جهدهم من أجل تنفيذ توصيات دليل الإرشاد للدروس العملية، حيث أكد على أن المعلمين هم لبنة الأساس لعملية تطوير التعليم الفني في مصر.