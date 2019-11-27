فضائية لبنانية تكشف آخر تطورات اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفا للحريري

كشفت مصادر مطلعة لـ فضائية "أو تي في" اللبنانية عن استمرار التشاور بِشأن شخصية رئيس الوزراء اللبناني الجديد، ما سيؤخر الاستشارات النهائية حول تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر إنه لا يزال التشاور حول اسم الرئيس الذي سيكلف، هو الذي يؤخر تحديد موعد الاستشارات النهائي والأمر قد يكون له فائدة لخيارات الكتل.
وأضافت المصادر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري رجل مسئول وهو أعلن موقفه في بيان رسمي ومنذ الأساس كان الاتفاق على أن يتم التوافق معه حول اسم بديل إذا لم يكن يرغب هو بتولي رئاسة الحكومة.
وتابعت أن الصيغة التي كان يجري التداول بها تتألف من أربعة سياسيين، وإما 16 أو 14 وزيرا من التكنوقراط والحراك المدني.
وكان الحريري أعلن عن عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا مشاورته مع الأحزاب والأطراف السياسية المختلفة لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.
وقالت المصادر إنه لا يزال التشاور حول اسم الرئيس الذي سيكلف، هو الذي يؤخر تحديد موعد الاستشارات النهائي والأمر قد يكون له فائدة لخيارات الكتل.
وأضافت المصادر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري رجل مسئول وهو أعلن موقفه في بيان رسمي ومنذ الأساس كان الاتفاق على أن يتم التوافق معه حول اسم بديل إذا لم يكن يرغب هو بتولي رئاسة الحكومة.
وتابعت أن الصيغة التي كان يجري التداول بها تتألف من أربعة سياسيين، وإما 16 أو 14 وزيرا من التكنوقراط والحراك المدني.
وكان الحريري أعلن عن عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا مشاورته مع الأحزاب والأطراف السياسية المختلفة لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.