ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طالبين يستدرجان مواطنا عبر موقع تسويقى بالإنترنت ويبيعان سيارة له برخص مزروة ...صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
حلم السراء السريع مازال يراود الشباب، حيث ابتكر طالبان وسيلة جديدة للنصب علي المواطنين، واستدرجا مواطنا عبر الإنترنت بدعوي بيع سيارة له وتمكنا من بيعها برخص مزورة واستوليا علي ٢٥٠ ألف جنيه منه، وتم ضبطهما.

تبلغ لضباط قسم مباحث المرور من مواطن قرر بتعرفه علي شخصين "لا يعلم باقي بياناتهما" عن طريق موقع تسويق الكتروني عبر الإنترنت لقيامهما بعرض سيارة ملاكي للبيع مقابل مبلغ مالي ٢٥٠ الف جنيه، فتواصل معهما وأبدى رغبته في شرائها.

وفي وقت لاحق تقابل معهما واتفق علي دفع مبلغ ٢٢٠ الف جنيه واستلام السيارة بموجب عقد بيع ابتدائي ورخصة قيادة مثبت عليها صورة احدهما واستكمال باقي المبلغ عقب انتهاء إجراءات التراخيص ، وبتاريخ اليوم واثناء تواجده بوحدة مرور تراخيص الوايلي أكتشف بان رخصة القيادة " مزورة ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة ، وبالكشف الفني علي السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة طالبين تم ضبطهما وبحوزتهما رخصتي قيادة " مزورين " وجهاز لاب توب ومبلغ مالي ١٤٧ ألف جنيه.

وأعترفا بارتكاب الواقعة  وأقر الأول بقيامه باستئجار السيارة المستولى عليها كائن دائرة قسم شرطة النزهة بموجب رخصة قيادة "مزورة " باسم وهمي منسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر مثبت عليها صورته الشخصية، وعقب استلام السيارة قام بتزوير رخصة قياده اخري باسم مالكها ومثبت عليها صورته منسوب صدورها لوحدة مرور الوايلي حتي يتمكن من بيعها.

واضاف بتحصله علي الرخصتين من أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " (مقابل مبلغ مالى ٣ الاف جنيه للرخصة الواحدة ، وان المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة واقر بأنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه علي متطلباتهما الشخصية.
طالبين يستدرجان مواطنا عبر موقع تسويقى بالإنترنت ويبيعان سيارة له برخص مزروة ...صور
طالبين يستدرجان مواطنا عبر موقع تسويقى بالإنترنت ويبيعان سيارة له برخص مزروة ...صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاملان وراء سرقة ٢٠ ألف جنيه بالإكراه من موظف بالمعادى

ضبط مدير بنك يقود سيارة مسروقة وبرخص مزورة

الداخلية في يوم.. ضبط تشكيل عصابي سرق سائحا هولنديا بالغردقة.. القبض على 3 عاطلين لفرضهم إتاوات فى شبرا الخيمة.. وتوقيف مدير بنك بأوراق مزورة

حوادث اليوم.. سقوط ورشة تصنيع أسلحة بمدينة نصر.. القبض على عاطلين ببدر.. إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالغربية.. وضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك

سرقوا أمواله بالإكراه.. ضبط 3 أشخاص احتجزوا مواطنا بدار السلام

كاميرات المراقبة تكشف سرقة 36 ألف جنيه من داخل شركة بالنزهة

ترشيحاتنا

لسرقة 20 ألفا | عامل يشعل النيران فى جثة عجوز بعد قتلها | شاهد

بعد إطلاقه.. هل سيضاعف طيبة 1 قوة شبكة الإنترنت في مصر؟ فيديو

حكم البسملة في الصلاة | هل يجوز الجهر بها وحقيقة بطلان الصلاة بدونها

طائرات الجيش الكويتي تصل الدوحة.. اعرف السبب

بمعاونة رجل أعمال خليجي.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري

اقتصادية البرلمان: انخفاض أسعار السلع والمنتجات قريبا.. وهذه هى الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

تفاصيل جديدة عن تصميم مرسيدس اس كلاس 2021