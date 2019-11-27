طالبين يستدرجان مواطنا عبر موقع تسويقى بالإنترنت ويبيعان سيارة له برخص مزروة ...صور

حلم السراء السريع مازال يراود الشباب، حيث ابتكر طالبان وسيلة جديدة للنصب علي المواطنين، واستدرجا مواطنا عبر الإنترنت بدعوي بيع سيارة له وتمكنا من بيعها برخص مزورة واستوليا علي ٢٥٠ ألف جنيه منه، وتم ضبطهما.





تبلغ لضباط قسم مباحث المرور من مواطن قرر بتعرفه علي شخصين "لا يعلم باقي بياناتهما" عن طريق موقع تسويق الكتروني عبر الإنترنت لقيامهما بعرض سيارة ملاكي للبيع مقابل مبلغ مالي ٢٥٠ الف جنيه، فتواصل معهما وأبدى رغبته في شرائها.





وفي وقت لاحق تقابل معهما واتفق علي دفع مبلغ ٢٢٠ الف جنيه واستلام السيارة بموجب عقد بيع ابتدائي ورخصة قيادة مثبت عليها صورة احدهما واستكمال باقي المبلغ عقب انتهاء إجراءات التراخيص ، وبتاريخ اليوم واثناء تواجده بوحدة مرور تراخيص الوايلي أكتشف بان رخصة القيادة " مزورة ".





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة ، وبالكشف الفني علي السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.





ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة طالبين تم ضبطهما وبحوزتهما رخصتي قيادة " مزورين " وجهاز لاب توب ومبلغ مالي ١٤٧ ألف جنيه.





وأعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بقيامه باستئجار السيارة المستولى عليها كائن دائرة قسم شرطة النزهة بموجب رخصة قيادة "مزورة " باسم وهمي منسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر مثبت عليها صورته الشخصية، وعقب استلام السيارة قام بتزوير رخصة قياده اخري باسم مالكها ومثبت عليها صورته منسوب صدورها لوحدة مرور الوايلي حتي يتمكن من بيعها.



