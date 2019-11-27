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حاطة رجل على رجل.. واعظة بالأوقاف تؤكد: هذه الحالة تحدد شروط طاعة المرأة لزوجها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:58 م
عقد قران - أرشيفية
عقد قران - أرشيفية
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شيرين عادل
استنكرت الداعية فاطمة موسى الواعظة بوزارة الأوقاف، التكاليف الحالية التى يتحملها الشباب المقبلين على الزواج والتى تعود لمغالاة من بعض أسر الفتيات والذين يطلبون أرقام فلكية لتجهيز أثاث مسكن الزوجية لبناتهم .

وكشفت خلال استضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، أن بعض الأزواج فى الوقت الحالى لا يعرف شيئأ عن حق الزوجة وأن الشرع بقوله " إذا أمرتها طاعتك " قد حدد قواعد طاعة المرأة لزوجها مؤكدة "وواجباتها ايه عندك "، وعلى نفس المنوال أيضأ نرى ظهور بعض الدعوات تحرض الفتيات بتبنى شعار " الند ب الند"، لافتة إلى أن الشرع خصص وجبات الزوجة "قائلة " المرأة فى الاسلام واجبها يجيلها لحد عندها وهى حاطة رجل على رجل ".

وأوضحت أن تكاليف الزواج وصلت فى الوقت الحالى 700 ألف جنيه ، لافتة إلى أن بعض الأسر تعكف على طلب قروض أو بيع أراضى زراعية لتجهيز أبنائهم وتكون النهاية أن يكون الزوج بدون وظيفة ، أو مهارة .

وطالبت بتغيير الصورة النمطية لتجهيز الأبناء المقبلين على الزواج عن طريق منح الذكر مبلغ مالى لعمل مشروع والإنتفاع بموارده يعقبه توفير مبلغ مالى لنفقات تأسيس المنزل ومتطلبات مسكن الزوجية .

وأكدت أن السبب الرئيسى لغضب بعض الأسر من زوجته لشعورهم ب إنها السبب الرئيسى لنفاذ أموالهم واصفة شعورهم " انها فلستهم قبل ما تدخل بيتهم وتتجوز ابنهم " .



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