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ثقافة

سوشانا والحذاء الطائر.. رواية جديدة في مكتبة الأسرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، ضمن مشروع مكتبة الأسرة فى سلسلة الأطفال رواية بعنوان "سوشانا والحذاء الطائر" تأليف شريف صالح، ورسوم ياسر جعيصة.

"سوشانا والحذاء الطائر" رواية للناشئة مقسمة إلى 25 جزء وهم: خط سوشانا، حظ سندريلا ، من اخترع الحذاء؟ ، القبقاب الذى تحول إلى لمبة ، زيارة إلى المتحف ، خف السندباد ، قانون الجاذبية ، لاتدع أحد يهزمك ، السر إلى القاهرة ، دكان العم نجيب ، أول خطوة فى الطريق الصعب ،لحظة يأس ، فريق القوة الثلاثية ، هل تريده أن يرقص ويغنى؟ ، مكتب الأستاذ بعجر ، رائحة كريهة، من دمياط إلى فيينا ،كمبيوتر فى النعل ، الجرى بسرعة النعامة ، معهد المخترعين ،اقرصنى فى أذنى ، عودة وليد ودقدوق ، ساعة المخاطرة ، الفتى الطائر فوق غابة بريجنز ، جولة حول العالم.
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