ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ننشر السيرة الذاتية لمحافظ سوهاج الجديد اللواء طارق الفقي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أعلنت اليوم الأربعاء، حركة جديدة للمحافظين في عدد من محافظات الجمهورية لتولي فترة جديدة.

ينشر صدى البلد السيرة الذاتية اللواء طارق الفقي محافظ الجديد لمحافظة سوهاج في حركة المحافظين الجديدة.

تقلد اللواء الفقي عددًا من المناصب أهلته لهذا المنصب الرفيع، حيث عمل بمنصب مساعد الوزير للأمن المركزي، وذلك في حركة تنقلات الداخلية في مارس 2019.

ترأس اللواء طارق الفقي عددًا من المجموعات القتالية التي شاركت في المداهمات والحملات والتأمين أمام المنشآت العامة والخاصة والبنوك والسجون وأقسام الشرطة ودور العبادة فضلًا عن استكمال دورها في مشاركة باقي قطاعات الوزارة حملات المداهمات.

كما كان أحد قادة غرف عمليات تأمين احتفالات المصريين باحتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حرص هو وعدد من القادة على خروج اليوم هائدًا بلا أية خسائر أو حدوث أي شيء من دوره إضفاء الخوف أو القلق على جموع المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أسباب وراء حركة المحافظين الجدد ونوابهم.. تعرف عليها

تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد

بعد تعيين 5 نواب محافظين من التنسيقية.. شباب الأحزاب: نفتخر بثقة القيادة السياسية

بعد تعيينه نائب لمحافظ الجيزة.. ننشر السيرة الذاتية لـ إبراهيم ناجى الشهابى

ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد عطا نائب محافظ الغربية الجديد

5 ملفات على طاولة المحافظين الجدد.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عمل محافظا للفيوم ومديرا لأمن الجيزة والإسماعيلية.. السيرة الذاتية للواء عصام سعد محافظ أسيوط

بجرأة لافتة.. إليسا تشعل إنستجرام بـ صورة على البحر

أوليمبياكوس اليوناني يراقب نجم المنتخب الأوليمبي والأهلي المعار

بعد سنوات من رفضه العمل معه.. عمل فني يجمع بين تامر حسني وشقيقه

عاجل .. شوبير يكشف حقيقة استغناء النادي الأهلى عن مؤمن زكريا ورفض تحمل علاجه

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

تفاصيل جديدة عن تصميم مرسيدس اس كلاس 2021