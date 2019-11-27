ننشر السيرة الذاتية لمحافظ سوهاج الجديد اللواء طارق الفقي

أعلنت اليوم الأربعاء، حركة جديدة للمحافظين في عدد من محافظات الجمهورية لتولي فترة جديدة.



ينشر صدى البلد السيرة الذاتية اللواء طارق الفقي محافظ الجديد لمحافظة سوهاج في حركة المحافظين الجديدة.



تقلد اللواء الفقي عددًا من المناصب أهلته لهذا المنصب الرفيع، حيث عمل بمنصب مساعد الوزير للأمن المركزي، وذلك في حركة تنقلات الداخلية في مارس 2019.



ترأس اللواء طارق الفقي عددًا من المجموعات القتالية التي شاركت في المداهمات والحملات والتأمين أمام المنشآت العامة والخاصة والبنوك والسجون وأقسام الشرطة ودور العبادة فضلًا عن استكمال دورها في مشاركة باقي قطاعات الوزارة حملات المداهمات.



كما كان أحد قادة غرف عمليات تأمين احتفالات المصريين باحتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حرص هو وعدد من القادة على خروج اليوم هائدًا بلا أية خسائر أو حدوث أي شيء من دوره إضفاء الخوف أو القلق على جموع المصريين.

