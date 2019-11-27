في أول تصريح له.. محافظ الغربية الجديد: الرئيس كلفنا بالاهتمام بالحياة اليومية للمواطن

اكد الدكتور طارق راشد رحمي الاستاذ بجامعة قناه السويس ومحافظ الغربية الجديد، منذ قليل ، أنه التقي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب أداءه اليمين الدستوري لتولي منصب المحافظه بديوان رئاسه الجمهوريه.



وأشار أن رئيس الجمهوريه خلال اجتماعه بالمحافظه الجدد ونوابهم قد وجه بالاهتمام بالحياة اليومية للمواطن وحل مشكلات الشارع بشكل الدوري والضرورة الجولات الميدانية.



وأشار محافظ الغربية الجديد أنه جار وضع آليات حقيقيه ميدانيه للوقوف علي أرض الحدث وتفقد مشكلات قري ومراكز المحافظة بالكامل لخدمة الوطن واستكمال مسيرة التنميه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين".



كما بين محافظ الغربيه الجديد بقوله " ربنا يوفقني في خدمه أهلي وشعب الغربية وعلينا التكاتف مع كافه الأجهزه المعنية والأمنية لرفع وتحسين كافه الخدمات".



وأضاف محافظ الغربيه الجديد أنه سيصل إلى ديوان مكتبه بطنطا في الساعة العاشره غدا الأربعاء للممارسة مهام عمله الوظيفي لخدمة الأعمال الإداريه علي مستوي المديريات والوحدات المحلية ومجالس المدن بالمحافظة.