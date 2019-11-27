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برلمان

برلماني: انجاز المشروعات القومية دليل على إصرار وعزيمة الرئيس لتنمية البلاد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء وعلى رأسها أنفاق بورسعيد، يأتي إضافة لسلسة المشروعات القومية التي بدأها الرئيس منذ توليه مسئولية البلاد، والتي أحدثت طفرة في خطوات التنمية بالبلاد.

وأضاف بسيونى في تصريح له، ان مشروعات الطرق والأنفاق بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء وشبكة الطرق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، تهدف لاستكمال خطوات التنمية بمنطقة قناه السويس وسيناء، وتعظيم الاستفادة منها.

وتابع، ان الخطوات السريعة في تنمية البلاد، انجاز يحسب للرئيس السيسى، خاصة وان كل العصور السابقة شهدت تصريحات فقط حول مثل تلك المشروعات القومية دون تنفيذ، الا ان فترة الرئيس السيسى شهدت تنفيذ سريع على ارض الواقع، في ظل وجود إصرار وعزيمة على إنجازها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها، مشيرا الى ان تكلفة إنشاء المحور الواحد بمحيط المنطقة الاقتصادية ببورسعيد يبلغ 8.8 مليار جنيه.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ الحكومة لما وجه اليه الرئيس السيسى، حول "أهمية أن تكتسب منتجات مصانع المنطقة الاقتصادية جدارة تؤهلها للسوق المحلي والتصدير، والعمل على على إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد."، وأوضح بسيونى، بالفعل تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة، أساس النهوض بالصناعة بمصر حيث تزيد من حجم التصدير وتقلل من حجم الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة، بالإضافة الى توفير فرص العمل.

واضاف أن إنجازات الرئيس السيسي، لم تتوقف عند المشروعات القومية في قطاعات الطرق والبنية البنية التحتية، بل تضمنت الاهتمام بالإنسان المصرى والصحة والتعليم، مشيرا الى ما اعلنه الرئيس حول إنهاء 300 ألف عملية جراحية في إطار مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات في عام واحد بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وكذلك إعلانه عن "مبادرة نور حياة بشأن أمراض العيون من أهم مبادرات الصحة العامة"، ومبادرة القضاء على فيرس سى،والكشف المبكر عن الامراض، وانطلاق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات مصر.


يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، وعلى رأسها أنفاق بورسعيد، لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.
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