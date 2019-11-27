«الإسكان»: تسليم أول موقع للإسكان الاجتماعى بالشروق لشركة التعمير لخدمات الصيانة

سلمت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول موقع للإسكان الاجتماعي، بمدينة الشروق، لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، والتى ستتولى إدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة بالموقع، وذلك بحضور المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.





وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم التعاقد مع الشركة لإدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة، لمدة ٥ سنوات، مشيرة إلى أن تلك الأعمال ستوفر العديد من فرص العمل للشباب.





وأكدت مى عبدالحميد، أن دور الدولة لا يقتصر فقط على إنشاء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بل تقوم بتوفير خدمات الصيانة والنظافة من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، واستثمارات المواطنيين، واستدامة المظهر الجمالي، والرونق الحضارى لمواقع مشروع الإسكان الاجتماعي.



