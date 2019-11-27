بلال محمد السعيد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لمحافظ بنى سويف.. شاهد

أدى السيد بلال محمد السعيد، اليمين الدستورى نائبأ لمحافظ بنى سوريف أمام الرئيس السيسى.





وتشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.





وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فى أكبر حركة محافظين.



