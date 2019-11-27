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بلال محمد السعيد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لمحافظ بنى سويف.. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:26 م
بلال محمد السعيد
بلال محمد السعيد اليمين الدستورى نائبأ لمحافظ بنى سوريف .. ش
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شيرين عادل
أدى السيد بلال محمد السعيد، اليمين الدستورى نائبأ لمحافظ بنى سوريف أمام الرئيس السيسى. 

وتشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فى أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.
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