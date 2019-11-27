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جيهان محمد عبد المنعم تؤدي اليمين الدستورية نائبأ لمحافظ القاهرة.. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:35 م
جيهان محمد عبد المنعم
جيهان محمد عبد المنعم تؤدى اليمين الدستورى
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شيرين عادل
أدت السيدة جيهان محمد عبد المنعم تؤدى اليمين الدستورى نائبأ للمنطقة الجنوبية لمحافظ القاهرة أمام الرئيس السيسى ..


وتشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فى أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.
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