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رياضة

جنش يلتقط صورا تذكارية مع كأس دوري أبطال أوروبا من قلب البرنابيو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:41 م
جنش ودوري أبطال أوروبا
جنش ودوري أبطال أوروبا
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حسن العمدة
حرص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، على التقاط صورة تذكارية مع كأس دوري أبطال أوروبا بملعب السانتياجو برنابيو.

وحضر "جنش" مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، التي لعبت أمس، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد جنش فى إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويقترب "جنش" من المشاركة في تدريبات الزمالك بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، الذي سيجهزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات بداية من شهر يناير المقبل.

وكان "جنش" تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر أكيليس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب المصري الوطني، وأجرى على أثرها عملية جراحية.
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