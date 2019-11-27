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أخبار البلد

محمد العبار: 40 مليار جنيه استثمارات مشروع إعمار الجديد في مصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:39 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تصالح لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة الشيخ زايد باسم "كايرو جيت،" واتفاق تخصيص 500 فدان لمجمع تنموي جديد بالشيخ زايد. 

ووقع العقد مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى القاضي المدير التنفيذي لشركة إعمار. 

من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ان توقيع البروتوكول بيننا وبين شركة إعمار مصر يتضمن تطوير بعض المناطق في الشيخ زايد و المجتمعات العمرانية الجديدة لافتا سيكون هناك تعاون في مجالات اخري مع الشركة. 

ووجه محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الشكر الي رئيس الوزراء وكافة المسئولين في مصر موضحا ان الشركة منذ سنوات كثيرة في مصر وتشارك في العديد من المشروعات التنموية في مصر مشيرا الي ان الاصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر جعلنا نزيد استثماراتنا في مصر وتوقع اليوم ضخ 40 مليار جنيه في تطوير الشيخ زايد. 

وقال محمد العبار رجل الأعمال الإماراتي أنه لا يوجد أمامنا أي عقبات في استثماراتنا فى مصر والحكومة تساعدنا علي أى عقبات ونستمر في زيادة استثماراتنا.
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