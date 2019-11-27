9 حركات للمحافظين منذ يناير 2011 الى الآن | تعرف عليها

أدى اليمين الدستورى امام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،16 محافظا و23 نائبا في تاسع حركة للمحافظين منذ يناير 2011 .



كانت اول حركة للمحافظين في ابريل 2011، في عهد المهندس عصام شرف وفي عهد المجلس العسكرى والتي كانت أكبر حركة تغيير واعتبرها الإعلام حينئذ أكبر حركة تطهير وإقالة لرموز النظام السابق، وشملت الحركة حينئذ تعيين 20 محافظا جديدا وخلت الحركة من اختيار المرأة.



واجريت الحركة الثانية للمحافظين فى عهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وفي اغسطس عام 2011 وتم تعيين 11 محافظا.



وفي عهد الرئيس الاخوانى محمد مرسى في سبتمبر 2012 اجريت 3 حركة للمحافظين بعد ثورة يناير واول حركة في عهده شملت تغيير 8 محافظين 4 ينتمون لجماعة الإخوان وثلاثة عسكريين، ومستشار واحد فقط، وآخرون ميولهم إخوانية.



وفي يونيو عام 2013 اجريت رابع حركة للمحافظين منذ ثورة يناير وتضمنا تغيير 17 محافظا منهم 7 محافظين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، و5 لواءات ينتمون للقوات المسلحة، و3 مستقلين، ومحافظ ينتمي لحزب البناء والتنمية، وآخر ينتمي لحزب غد الثورة.



وفي عهد الرئيس عدلى منصور اجريت الحركة الخامسة ،في اغسطس عام 2013، تم تغيير 18 محافظا جديدا.



وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام ٢٠١٥، اجريت اول حركة للمحافظين في عهده شملت تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، وخلت الحركة من تعييين النساء كمحافظات.



أما الحركة السابعة للمحافظين منذ ثورة يناير و الثانية في عهد الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٧، وشملت تغيير ٥ محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده لمحافظة البحيرة.



اما الحركة الثامنة منذ يناير 2011 وهي الثالثة للرئيس السيسي أغسطس 2018، والتي شملت تغيير ٢٠ محافظا والإبقاء على ٥ محافظين في مناصبهم، إلى جانب ١٨ نائبا للمحافظين.



اما الحركة التاسعة للمحافظين والرابعة في عهد الرئيس السيسي واتلى ستجرى اليوم ،وتشمل تغيير 16 محافظا وتعيين 23 نائبا للمحافظين وكذلك تشمل تعيين نساء بمنصب المحافظ.



أما ابرز الملفات والتحديات امام المحافظين الجدد ونوابهم:



-ياتى في المقام الاول المواطن المصرى وتلبية احتياجاته وتوفير حياة كريمة له عن طريق تحسين الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين.



-التواصل مع المواطنين بشكل دائم ومباشر لمعرفة مشاكلهم على ارض الواقع.



- تقييم اداء العاملين بالمحافظات.



-توفير فرص استثمارية بالمحافظات وزيادة الموارد الزاتية بالمحافظات.



- زيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والازالة الفورية لأى تعديات.



