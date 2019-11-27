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شاهد.. محافظ قنا يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:40 م
محافظ قنا يؤدى اليمين
محافظ قنا يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى
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آيات أحمد
أدى أشرف الحجاوى، اليمين الدستورية محافظًا لقنا، منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين في الحركة السابقة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته.

كما أكد على ضرورة استغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.
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