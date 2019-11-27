نشرة الفن.. عدد زيجات شيرين سيف النصر وعمرها الحقيقي.. إليسا تستعرض أنوثتها علي البحر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:تفاصيل زفاف المذيعة لينا صالح ابنة منى الحسينيقالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني إن حفل زفافها سيقام في فندق الدوسيت بالتجمع الخامس يوم 13 ديسمبر القادم، حيث إنه يقتصر على الأهل والأصدقاء فقط.فستان قصير.. سارة الطباخ تستعرض جمالها في منزلهاشاركت المنتجة سارة الطباخ جمهورها بنس مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التاصل الاجتماعي " فيس بوك ".بعد 23 يوما من حذفها.. يوتيوب يعيد أغنية إنساي بنفس عدد المشاهدات.. فيديوأعاد موقع "يوتيوب" أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، مرة أخرى لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية للأسطورة بعد مرور 23 يومًا من حذف الأغنية، حيث أرجعت إدارة موقع "يوتيوب" السبب حينها لأمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.في عيد ميلادها.. تعرف على سن شيرين سيف النصر الحقيقييحل اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.بجرأة لافتة.. إليسا تشعل إنستجرام بـ صورة على البحرشاركت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها أثناء تنزهها على شاطئ البحر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".بعد وفاة شقيقه الأكبر.. عبدالمجيد عبدالله يتصدر جوجلتصدر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من وفاة شقيقه الأكبر محمد.