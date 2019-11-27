احمي نفسك من السكر| 3 أطعمة تناولها يوميا يقي من الإصابة بالمرض| وتضبط نسبته والانسولين

تناول الثوم مرتين يوميا يقلل نسبة السكر فى الدم

- الزبادى يحمى من السكر لهذا السبب

- اكلات شعبية ورخيصة تقلل نسبة السكر وتعزز الصحة



يصاب البعض بمرض السكر النوع الثاني نتيجة لبعض العوامل الوراثية أو الوقوع فى بعض الأخطاء الغذائية أو اتباع السلوكيات الخاطئة التى تتسبب فى زيادة نسبة السكر فى الدم وترفع خطر الإصابة بمرض السكري، ويعدمرض السكر من الأمراض الشائعة بين مختلف الأعمار وهو من الأمراض المزمنة التى يسهل السيطرة عليها إذا التزم الانسان بتعليمات الطبيب واتباع النظام الغذائي الصحيح المناسب لحالة المريض.



وذكر موقع " medicalnewstoday" أن التغذية الصحيحة تلعب دورا كبيرا فى حماية الإنسان من الاصابة بالنوع الثانى من السكري بل وعلاجه ايضا.



الزبادى يحمي من السكر



كما أن تناول الزبادي العادي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



اكتشفت دراسة طبية أجريت فى 2014 إلى أن الزبادي قد يكون منتج الألبان الوحيد الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى النوع الثاني ، كما أن منتجات الألبان الأخرى لا تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.



وينصح المهددين بالإصابة بالسكري او لديهم استعداد وراثي بالاعتماد على تناول الزبادى العادى قليل الدسم والابتعاد عن الأنواع المحلاة او المضاف لها نكهات صناعية.



يمكن تقديم الزبادي فى صور مختلفة حيث اضافته لبعض الاطباق مثل سلطة الزبادي أو إضافة قطع الفواكه الطازجة له .

تناول هذا الطعام مرتين يوميا لعلاج السكر



يمكن السيطرة على مرض السكري وتخفيض نسبة السكر فى الدم من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة بشكل يومي، وفي مقدمتها: الثوم.



يعد الثوم عنصر شائع في الأدوية التقليدية لمرض السكري ومجموعة واسعة من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض الأخرى، حيث أن المركبات في الثوم قد تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين والإفراز.



وفي عام 2013 أجريت دراسة طبية على 60 مريض سكر من النوع 2 ويعانون من السمنة وتم تقسيمهم لمجموعتين الأولى تم إعطاؤهم الميتفورمين وحده والثانية مزيج من الميتفورمين والثوم مرتين يوميًا بعد الوجبات لمدة 12 أسبوعًا.



ووجد أن الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين والثوم حدث لهم انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم سواء فى تحليل السكر "الصايم أو الفاطر ".



يمكن تناول الثوم فى اليوم بعدة طرق مختلفة نيئ أو يضاف للسلاطة الطازجة أو وجبات الطعام المطبوخة



يتعرض الإنسان لمخاطر صحية كثيرة عند ارتفاع السكر فى الدم بشكل متكرر أو بمعدلات كبيرة منها القدم السكرى وضعف النظر ويمكن السيطرة على هذه المضاعفات ومنع حدوثها فى حال الحفاظ على معدلات السكر الطبيعية.



هناك بعض الأكلات السهلة واللذيذة التى تساعد فى السيطرة على معدلات السكر فى الدم بل وتحمي المهددون بالإصابة بالسكري منه، ومنها: البقول، مثل الفول والبازلاء والحمص والعدس ، كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي.



كما تعد البقول مصدر جيد للعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم فى المعدلات الصحية. تشمل هذه المواد الغذائية: الكربوهيدرات المعقدة، والبروتين النباتي.



وفى عام 2012 وجدت دراسة طبية أن دمج البقوليات في النظام الغذائي يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عند الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.



ولكن فى نفس الوقت هناك بعض الأنواع من البقوليات التى يجب الامتناع عنها تماما بالنسبة لمرضى السكري وهى التي تحتوي على السكريات المضافة والنشويات البسيطة.

