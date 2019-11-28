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برلمان

اليوم.. جلسة برلمانية طارئة لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:34 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس ، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتكليف طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق حينها؛ ليكون محافظًا للبنك المركزي المصري خلفا لـ سلفه هشام رامز في نهاية نوفمبر 2015.
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