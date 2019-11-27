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محافظات

محافظ البحيرة حققنا طفرة إنجازات بحجم إنفاق تجاوز الـ 26 مليار جنيه لتنمية ودعم المشروعات الخدمية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
يتقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية على تجديد الثقة محافظا للبحيرة .

وأكد المحافظ أن ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضيةمن إنجازات كان بحجم إنفاق تجاوز الـ 26 مليار جنية خلال عام لتنمية ودعم وتشييد مشروعات خدمية في شتي القطاعات للعمل علي تلبية إحتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس ودعمه المستمر .

ويعاهد اللواء امنة الرئيس وشعب البحيرة العظيم بالعمل المستمر لتلبية كافة إحتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق وإستمرار مسيرة التقدم والبناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية .
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