نائب محافظ الغربية الجديد: الرئيس وجهنا إلى حل مشاكل المواطنين الحياتية وتطوير العشوائيات وتنمية البنية التحتية

قال الدكتور أحمد عطا استشاري كلية الهندسة بجامعة طنطا ونائب محافظ الغربية الجديد اليوم، إنه فرح كثيرا للقاء عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب أداء اليمين الدستوري للمحافظين الجدد ونوابهم الجدد.

وأشار نائب محافظ الغربية الجديد بقوله "الرئيس كلفنا بتحسين الخدمات والاهتمام بمشكلات المواطن اليوميه والبدء في تحسين محتوى الخدمات المقدمة لأهالي القري الاكثر احتياجا وتطوير العشوائيات".

مع الدكتور طارق راشد محافظ الغربية الجديد في تبني كافة مشكلات الشارع الغرباوي وحلها سريعا".

كما تابع بقوله "ربنا يعيني في رسالتي

كما تابع بقوله "ربنا يعيني في رسالتي الوطنية مع الدكتور طارق راشد محافظ الغربية الجديد في تبني كافة مشكلات الشارع الغرباوي وحلها سريعا".





وشملت السيرة الذاتية تعيين الدكتور أحمد عطا النبوي بمنصب استشار بكلية الهندسيه بجامعة طنطا حيث حصل على دكتوراه (المنشات الخرسانية) - (جامعة طنطا) - عام 2007 م والماجستير (هندسة الإنشاءات) - (جامعة طنطا) - عام 2002 م وبكالوريوس (الهندسة الإنشائية) - (جامعة طنطا) - بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف – عام 1998 م.





كما تدرج وظيفيا بحصوله على رسالة الماجستير فى مجال دراسة تحليلية وعملية لوصلات الكمرات بالأعمدة المصنوعة من الخرسانة عالية المقاومة.





وحصل على رساله دكتوراه في مجال التحليل والتصميم للانظمة الخرسانية المسلحة ذاتية الدمك ذات الحوائط الرقيقة.



