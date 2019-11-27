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أخبار البلد

عاوزين حقوقنا.. رجعولي أسيل.. جدة تبكى لرؤية حفيدتها ..فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ عدسة : هدير عبده
تعلو صيحات و بكاء الجده فى ميدان سرايا الجزيرة بالزمالك فى الوقفة النسوية الاحتجاجية للمطالبة بابسط حقوقها و هو رؤية حفيدتها من ناحية الاب فكل ما تطالب به فرصه لرؤيتها فقط حيث ان الام تمنعها من الرؤية او الزيارة و هى كل ما تتمناه هو قضاء وقت مع حفيدتها فقط.

تقول الجده انها لا تريد بنت ابنها ان تدفع ثمن الطلاق فبسبب الابوين يصاب الاطفال بامراض نفسية موجعة و ان القانون يظلم الاطفال فالطفل يكون يريد الذهاب مع ابيه لكن الام تمنعه بحكم الصالحيات التى تمتكلها.

تتابع بحسرة قائله ان بحكم قانون الرؤية تجعل الام الاب يرى طفله فقط ولا يلمسه او يحضنه ولا يقوم حتى بالتصوير معه و تروى انها ترى اطفال تترجى ابائهم بعدم طلب رؤيته عافيه لانه يعرض بالضرب من جانب الام و ان القانون قام بظلم الطفل حيث ان الطفل يجلس مع امه 15 عام و يخير بين الام او الاب و تضيف باكيه ان حفيدتها تعرضت للظلم حيث حرمت من ابيها.

وتضيف متوسله بحل لرؤية حفيدتها و تتوسل الدولة للتدخل و السماح برؤيه الحفيدة والجلوس معها فهى تطالب باقل حقوقها كما تصف حسن الام لحفيدتها والحفاظ عليها وتربيتها افضل تربيه و لكنها تموت من القهرة و الحسرة كل يوم لعدم ايجاد حل لبقاء الحفيده معها فهى اصبحت تخاف من اباها ولا تستطيع التعرف على اخوتها.
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