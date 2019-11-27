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محافظات

صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان 2 قافلة طبية حيث استمرت أعمال كل قافلة على مدار يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 2666 مواطنًا ومواطنة من أهالى قريتى الشراونة قبلى وعمرو بن العاص بمركز إدفو .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 530 سيدة بالمكان حيث أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .
صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور
صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور
صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور
صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور
صحة أسوان : إجراء الكشف المجانى على 2666 شخصا بمركز إدفو .. صور
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