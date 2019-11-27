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محافظات

أول قرار للمحافظ بعد تجديد الثقة.. أمل أحمد رئيسا لحى السويس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:09 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قرر اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، تكليف امل احمد ابراهيم ، السكرتير العام لرئاسة حى السويس بتسير اعمال رئاسة الحى بدلا من العميد احمد الاسكندراني والذى تقدم باجازة مفتوحة .

وتعتبر امل احمد ، السيدة الثالث التى تتولى رئاسة حى فى السويس عقب تولى المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل وعليا فريد ، رئيس حى الجناين والجدير بالذكر ان محافظة السويس بها 5 احياء هم السويس والاربعين والجناين وعتاقة وفيصل .

امل احمد لها خبرة فى مجال الاحياء تولى منصب السكرتير العام لرئاسة حى السويس ومن قبلها عدد من المناصب الادارية فى داخل الحى وعدد من الاحياء المختلفة داخل المحافظة .
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