أول قرار للمحافظ بعد تجديد الثقة.. أمل أحمد رئيسا لحى السويس

قرر اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، تكليف امل احمد ابراهيم ، السكرتير العام لرئاسة حى السويس بتسير اعمال رئاسة الحى بدلا من العميد احمد الاسكندراني والذى تقدم باجازة مفتوحة .



وتعتبر امل احمد ، السيدة الثالث التى تتولى رئاسة حى فى السويس عقب تولى المهندسة فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل وعليا فريد ، رئيس حى الجناين والجدير بالذكر ان محافظة السويس بها 5 احياء هم السويس والاربعين والجناين وعتاقة وفيصل .



امل احمد لها خبرة فى مجال الاحياء تولى منصب السكرتير العام لرئاسة حى السويس ومن قبلها عدد من المناصب الادارية فى داخل الحى وعدد من الاحياء المختلفة داخل المحافظة .