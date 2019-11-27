محمد مصيلحي يشيد بدور منعم وقطب مع طائرة الأهلي

أكد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وأهمها الفوز بالبطولات الأربع التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.



وأشاد مصيلحي بما قدمه لاعبو الفريق خلال المرحلة الماضية، خاصة محمد عبدالمنعم «منعم» وأحمد قطب اللذين كان لهما دور مؤثر مع الفريق.



وقال إن منعم كان له بصمة مؤثرة بعد عودته من الإصابة، خاصة في الفترة التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين، حيث قام بدور كبير في دعم زملائه بفضل خبراته.



وأضاف أن أحمد قطب كان له دور فعال في نجاح الفريق بتحقيق 100 إنتصار متتالٍ، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، متمنيًا عودته سريعا والمساهمة في حصد المزيد من البطولات.