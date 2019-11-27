المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية .. 16 محافظا يتسلمون أعمالهم ..23 نائبا منهم 7 سيدات قوة شبابية تحرك المحليات



نواب المحافظين:



الدكتور/ محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا

الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية

الدكتور/سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية

الدكتورة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية

الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر علي نائبًا لمحافظ قنا

الدكتورة/ غادة يحيى أبو زيد عبادي نائبًا لمحافظ أسوان

الدكتور/ أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبًا لمحافظ الشرقية

المهندسة/ إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء

المهندس/ عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد

المهندسة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ

بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بني سويف

المهندسة/ جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة

هيثم فتحي الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية

أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبًا لمحافظ سوهاج

هند محمد أحمد عبد الحليم نائبًا لمحافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية

دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح

أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان

الدكتور/ محمد عماد عبد القادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم



ويرصد موقع صدى البلد أبرز الملفات والتحديات امام المحافظين الجدد ونوابهم.



-يأتي في المقام الأول المواطن المصرى وتلبية احتياجاته وتوفير حياة كريمة له عن طريق تحسين الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين.



-التواصل مع المواطنين بشكل دائم ومباشر لمعرفة مشاكلهم على أرض الواقع.



- تقييم أداء العاملين بالمحافظات.



-توفير فرص استثمارية بالمحافظات وزيادة الموارد الذاتية بالمحافظات.



- زيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية،حيث سيتم تغيير 16 محافظا و23 نائبا للمحافظين، في حركة جديدة للمحافظين، بعد ما يزيد على عام من حركة المحافظين السابقة وهم:عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظًا للقليوبيةجمال نور الدين محمد زكي محافظًا لكفر الشيخعصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظًا لأسيوطأحمد عبد الله الانصاري محافظًا للفيومطارق راشد رحمي محرم محافظًا للغربيةطارق محمد محمد الفقي محافظًا لسوهاجمحمد السيد طاهر الشريف محافظًا للإسكندريةخالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروحأشرف غريب الداودي إبراهيم الحجاوي محافظًا لقناشريف فهمي سعد بشارة محافظًا للإسماعيليةأشرف عطية عبد الباري علي محافظًا لأسوانعمرو محمد حنفي محمود محافظًا للبحر الأحمرإبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظًا للمنوفيةالدكتور/ محمد هانىء جمال الدين غنيم محافظًا لبني سويفأوسامه محمد حسن حسنين القاضي محافظًا للمنياالدكتور/ أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظًا للدقهلية