وفد الجامعة الألمانية يتابع مشروع الهوية البصرية بالأقصر.. صور

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أشرف منصور، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية لمشروع الهوية البصرية بمحافظة الأقصر، والتى تعد الأولى من بين المحافظات التي قامت الجامعة في شهر أبريل عام 2018 بتسليمها حق استخدام حقوق الملكية الفكرية لدليل الهوية البصرية، حيث تم الإنتهاء من 80% من المرحلة الأولى من المشروع.





واستعرض رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور أشرف منصور، خلال اللقاء، بداية فكرة المشروع والأهداف المرجوة منه ومراحل تنفيذه، والترابط الذي تم بين الجامعة الألمانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة الأقصر، حيث خصصت الجامعة فريق عمل يضم أكثر من 300 خبير من الجامعة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية للأقصر، وتم استيحاء الشعار الجديد للأقصر من المعتقدات والرموز الفرعونية القديمة، وتنفيذه في المطار ومحطة القطار والمراكب الشراعية والحنطور والتاكسي والهيئات والمؤسسات والمشروعات الخاصة بالمحافظة وعلى كافة المزارات الأثرية بالبر الشرقي والغربي.





ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية تطبيق مشروع الهوية البصرية للأقصر باعتباره مشروعا هاما للتسويق السياحي للأقصر وخلق هوية وعلامة مميزة للمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وكانت الأقصر محطة الانطلاق لمشروع الهوية البصرية أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو 2018، وطلب سيادته بتعميم مبادرة الجامعة للهوية البصرية لمحافظة الأقصر بجميع محافظات مصر، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن حركة السياحة بدأت تستعيد عافيتها في المحافظة، وأن الأقصر تستعد لتكون أكبر متحف مفتوح في العالم بعد الإنتهاء من مشروع طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، مؤكدا أن الهوية البصرية أصبحت عاملا مهما في الترويج السياحي للأقصر، حيث إن الأقصر كمقصد سياحي عالمي يجب أن تكون له عناصره المميزة للتسويق وجذب السياحة.





يذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة، تقوم بتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الأقصر، بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى لمصر وإظهار الأقصر بشكل شبابى عالمى جديد، ودعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعونى خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تبنيه للمشروع، والبدء من محافظة الأقصر، وذلك فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة.



