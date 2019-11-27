ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتحضير لماراثون زايد الخيري.. محافظ السويس يستقبل وفدا إماراتيا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، بمكتبه الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وعبد الله الوهيبي، رئيس وحدة إدارة المشاريع، والوفد المرافق له، للاعداد والتنسيق لتنظيم ماراثون زايد الخيري الذي سيقام يوم 27 ديسمبر 2019 بمحافظة السويس.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد الاماراتي والشركة المنظمة للماراثون، مشيرًا إلى أن محافظة السويس مستعدة لتنظيم الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين المصري والإماراتي.

وكلف محافظالسويس محمد سعد مديرعام مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنظمة للماراثون والاجهزة التنفيذي بالمحافظة بتسهيل جميع الإمكانيات لنجاح ماثوان زايد الخيري.

حضر اللقاء دكتورسعيد حسب الله ورشا المالح عضوا اللجنة العليا للماراثون والوفد الإماراتي عبد الله الوهيبي وسهيل العريفي وخالد القبيسي وأيمن شحاتة ممثل الشركة المنظمة للماراثون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات ومصر.. 48 عاماً من التوأمة والشراكات الرياضية الناجحة

وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات ماراثون زايد الخيري

الأزهر في أسبوع .. الإمام الأكبر يلتقي بابا الفاتيكان .. مركز الفتوى: الحجاب فرض ونصوص القرآن قطعية الثبوت لا تقبل الاجتهاد .. وأمريكا تعلن دعمها لوثيقة الأخوة الإنسانية

ترشيحاتنا

تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا لنادي بيراميدز

نشرة الفن.. عدد زيجات شيرين سيف النصر وعمرها الحقيقي.. إليسا تستعرض أنوثتها علي البحر

بعد قبلته لـ زوجته على السجادة الحمراء.. من هو حسام الجندي؟

شبهوها بـ باربى.. 20 صورة لـ شيرين سيف النصر فى عيد ميلادها

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة بالعدس وبصارة باذنجان مخلل بالكرفس

في عيد ميلادها.. تعرف على سن شيرين سيف النصر الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة

منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد

بـ سيلفى.. إيمان العاصى تظهر بـ التاتو.. والجمهور معترضا: حرام