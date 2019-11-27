للتحضير لماراثون زايد الخيري.. محافظ السويس يستقبل وفدا إماراتيا

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، بمكتبه الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وعبد الله الوهيبي، رئيس وحدة إدارة المشاريع، والوفد المرافق له، للاعداد والتنسيق لتنظيم ماراثون زايد الخيري الذي سيقام يوم 27 ديسمبر 2019 بمحافظة السويس.



وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد الاماراتي والشركة المنظمة للماراثون، مشيرًا إلى أن محافظة السويس مستعدة لتنظيم الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين المصري والإماراتي.



وكلف محافظالسويس محمد سعد مديرعام مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنظمة للماراثون والاجهزة التنفيذي بالمحافظة بتسهيل جميع الإمكانيات لنجاح ماثوان زايد الخيري.



حضر اللقاء دكتورسعيد حسب الله ورشا المالح عضوا اللجنة العليا للماراثون والوفد الإماراتي عبد الله الوهيبي وسهيل العريفي وخالد القبيسي وأيمن شحاتة ممثل الشركة المنظمة للماراثون.