اهم الأخبار.. السيسي لـ المحافظين: مكافحة الفساد والإهمال أهم الأولويات.. أبو العينين يترأس الدورة الــ 51 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.. لحظة إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة.
أبو العينين يترأس الدورة الــ 51 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة.
تشبه مركبات الخيال العلمي.. شاهد سيارة هيونداي vision T رباعية الدفع الجديدة
كشفت هيونداي عن السيارة vision T رباعية الدفع الجديدة ذات التصميم المميز الذي يجعلها تبدو و كأنها مركبة من أفلام الخيال العلمي.
شاهد| لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات خاصة للحظة إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"، والتي أطلقتها شركة "آريان سبيس الفرنسية"، من قاعدة الإطلاق بإقليم غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.
بعد تصدرهما التريند.. سر خلاف شيرين سيف النصر مع عادل إمام
يتصدر الفنانان عادل إمام وشيرين سيف النصر مؤشر البحث جوجل اليوم الأربعاء، حيث يتصدره الزعيم في المملكة العربية السعودية، بعد تداول أول فيديو له بعد شائعة وفاته، في حين تتصدره شيرين سيف النصر في مصر بسبب أزمة الصور المنسوبة لها والتي قامت بنفيها لاحقا.
72 ساعة صقيع.. مصر في يوم وليلة من حار صيفا إلى بارد شتاءً
قبل أيام من الآن بشرت الأرصاد الجوية المواطنين بطقس مشمس على مختلف مناطق الجمهورية، حار على بعض المحافظات، حيث شبهته هيئة الأرصاد بـ جو فصل الصيف، مطالب المواطنين بارتداء ملابس مناسبة.
حركة المحافظين 2019.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.
اللحوم والأرز أبرزها.. انخفاض أسعار 4 سلع خلال أيام
انخفضت أسعار اللحوم للتراوح بين 70 جنيها إلى 100 جنيه في محافظات القاهرة الكبرى، فيما تسجل 60 جنيها في بعض محافظات الصعيد والوجه البحري.
بعد تعليمات السيسي.. ربيع: بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد "3 يوليو"
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد "٣ يوليو".
زلزال 6.2 ريختر يضرب محافظة مطروح
أعلن معهد البحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل يوم الاربعاء الموافق 27/11/2019 هزة أرضية على بعد 490 كم شمال غرب مدينة السلوم بمحافظة مطروح.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث شدد الرئيس على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.
تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة.
أبو العينين يترأس الدورة الــ 51 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة.
تشبه مركبات الخيال العلمي.. شاهد سيارة هيونداي vision T رباعية الدفع الجديدة
كشفت هيونداي عن السيارة vision T رباعية الدفع الجديدة ذات التصميم المميز الذي يجعلها تبدو و كأنها مركبة من أفلام الخيال العلمي.
شاهد| لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات خاصة للحظة إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"، والتي أطلقتها شركة "آريان سبيس الفرنسية"، من قاعدة الإطلاق بإقليم غويانا الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.
بعد تصدرهما التريند.. سر خلاف شيرين سيف النصر مع عادل إمام
يتصدر الفنانان عادل إمام وشيرين سيف النصر مؤشر البحث جوجل اليوم الأربعاء، حيث يتصدره الزعيم في المملكة العربية السعودية، بعد تداول أول فيديو له بعد شائعة وفاته، في حين تتصدره شيرين سيف النصر في مصر بسبب أزمة الصور المنسوبة لها والتي قامت بنفيها لاحقا.
72 ساعة صقيع.. مصر في يوم وليلة من حار صيفا إلى بارد شتاءً
قبل أيام من الآن بشرت الأرصاد الجوية المواطنين بطقس مشمس على مختلف مناطق الجمهورية، حار على بعض المحافظات، حيث شبهته هيئة الأرصاد بـ جو فصل الصيف، مطالب المواطنين بارتداء ملابس مناسبة.
حركة المحافظين 2019.. ننشر المؤهلات العلمية لنواب المحافظين.. صور
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.
اللحوم والأرز أبرزها.. انخفاض أسعار 4 سلع خلال أيام
انخفضت أسعار اللحوم للتراوح بين 70 جنيها إلى 100 جنيه في محافظات القاهرة الكبرى، فيما تسجل 60 جنيها في بعض محافظات الصعيد والوجه البحري.
بعد تعليمات السيسي.. ربيع: بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد "3 يوليو"
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد "٣ يوليو".
زلزال 6.2 ريختر يضرب محافظة مطروح
أعلن معهد البحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل يوم الاربعاء الموافق 27/11/2019 هزة أرضية على بعد 490 كم شمال غرب مدينة السلوم بمحافظة مطروح.