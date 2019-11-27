المهن التعليمية تطالب التعليم بعدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن المرتب

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم، اجتماعا برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.



واتفقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال الاجتماع، على مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للتأكد من عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن المرتب .



وأوضحت هيئة المكتب أن الهدف من هذه المخاطبة ، تحقيق استفادة جميع المعلمين من الحد الأدنى للأجور .



وتابعت هيئة المكتب التجهيزات اللازمة لقاعات التدريب التي ستستضيف التدريبات الخاصة بأكاديمية ناصر العسكرية والمقرر انطلاقها 22 ديسمبر المقبل بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.



كما تابعت هيئة المكتب الحسابات الخاصة والاستعدادات المطلوبة لصرف دفعة المعاشات القادمة دون معوقات حال اكتمال المبالغ المخصصة لتلك الدفعة وتقرر خلال الاجتماع البحث عن حلول فورية لحل مشكلة متجمدات الأعضاء.