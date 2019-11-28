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مرأة

احترس اللص الصامت للبصر الجلوكوما إذا تركته بدون علاج

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:53 ص
أحترس اللص الصامت
أحترس اللص الصامت للبصر الجلوكوما إذا تركت بدون علاج
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أسماء عبد الحفيظ
يجهل العديد من الأشخاص تعريف الجلوكوما التي تصيب العين حيث يطلق عليها الأطباء اللص الصامت للبصر، لذلك يوضح الدكتور خالد مراد، استشارى العيون، تعريف الجلوكوما، ومدى تأثيرها على ضغط العين.

ما الجلوكوما؟
الجلوكوما مرض يصيب العين حيث يرتفع ضغط السائل داخل العين، إذا تركت دون علاج، فقد يفقد المريض البصر وقد يصبح أعمى، يعد الجلوكوما شائعًا نسبيًا ، خاصة في البالغين الأكبر سنًا ويمكن أن يتسبب في تلف العصب البصري إذا ترك دون علاج.

باختصار، الجلوكوما عبارة عن تراكم للضغط داخل العين يسبب تلفًا للعصب البصري ،هناك مساحة صغيرة في الجزء الأمامي من العين تسمى الغرفة الأمامية. 

يتدفق السائل الصافي داخل وخارج الغرفة الأمامية، يغذي هذا السائل ويستحم الأنسجة المجاورة. إذا كان المريض يعاني من الجلوكوما ، فإن السوائل تستنزف ببطء شديد من العين ،هذا يؤدي إلى تراكم السوائل التي تسمى بالمياه الزرقاء ، وارتفاع الضغط داخل العين.

حقائق سريعة عن الجلوكوما:

قد يسمى الجلوكوما اللص الصامت من البصر.
الأنواع الرئيسية من الجلوكوما هي زاوية مفتوحة وزاوية مغلقة.
مشاكل العمر والغدة الدرقية تزيد من خطر الجلوكوما.
يمكن أن تشمل الأعراض ألم شديد في العين.
يشمل العلاج الجراحة والأدوية.
عدم التحكم فى ضغط العين يؤدي إلى فقدان الرؤية.
يصيب المرض عادة كلتا العينين ، على الرغم من أن أحدهما قد يكون أكثر تضررًا من الآخر.

علاجات الجلوكوما :
تتضمن العلاجات إما تحسين تدفق السائل من العين ، وتقليل إنتاجه ، أو كليهما:
قطرات للمياه الزرقاء .
قطرة العين هي علاج شائع وفعال للمياه الزرقاء .
في معظم الحالات ، يشمل العلاج الأولي للمياه الزرقاء قطرات العين.
الامتثال أمر حيوي للحصول على أفضل النتائج ولمنع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وهذا يعني اتباع تعليمات الطبيب بعناية.
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