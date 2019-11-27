الزمالك يرفض مضاعفة مكافأت الفوز فى دوري المجموعات الإفريقى

رفض مسئولو نادي الزمالك وضع لائحة خاصة للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتمسك ببقاء المكافآت كما هو منصوص عليها في اللائحة منذ بداية الموسم.



وجاء قرار الإدارة بمضاعفة المكافآت في الأدوار النهائية من مشوار الفريق في البطولة بسبب تواضع المنافسين في دور المجموعات وصعوبة التعامل بشكل خاص من الآن وفارق الإمكانيات من الأساس الذي يصب في مصلحة الفريق وقدرة اللاعبين على التأهل والتفوق على باقي المنافسين.



وسقط الفريق في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة إنبي الأخيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

ووصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.



وكان فى استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.



ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا فى الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامة.