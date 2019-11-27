بالمواعيد والأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة مؤمن زكريا والأهلي

كشف مصدر مطلع بالنادي بالأهلى حقيقة خطاب الاستغناء الذي أرسله النادي للاعبه مؤمن زكريا خلال الأيام الماضية.





وأكد المصدر أن الأهلي أرسل منذ ثلاثة شهور إخطارا لكل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قائمة الفريق للموسم الجديد بعدم القيد فى القائمة وهو إجراء روتينى وفقا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى لأى لاعب منهم التعاقد مع أي ناد جديد.





وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا غير مقيد في قائمة الفريق من الأساس حتى يتم إرسال خطاب جديد له يفيد بفسخ التعاقد معه مثلما ردد البعض.





وأشار المصدر إلى أن الإخطار الذي تلقاه مؤمن زكريا منذ 3 شهور شأن باقي اللاعبين الذين لم يتم قيدهم في قائمة الأهلي لم يمنع مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب من اتخاذ قرار بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا وهذا القرار تم تفعيله منذ ما يقرب من ثلاثة شهور وسار حتى الآن ونابع من مسئولية النادى تجاه أبنائه.





وأكد المصدر أن الأهلي لم ولن يتأخر في تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا وملتزم بالقرار الذي صدر من مجلس إدارة النادي خاصة أن مؤمن أحد أبناء النادي وكل ما يتردد بشان التخلي عنه عاري تماما من الصحة وتأكيدا على ذلك الأمر أوضح مؤمن زكريا لمسئولي الأهلي أن له بعض المستحقات المتأخرة من عهد المجلس السابق حيث تم الإتفاق على تقاضيه مبلغ معين بخلاف المبلغ الموجود في عقده وعندما تولت الإدارة الحالية نفذت ما هو موجود في العقد لكن مؤمن أبلغهم أن هناك اتفاقا شفهيا خارج العقد مع الادارة السابقة , ونظرا لظروف اللاعب قامت إدارة الأهلي الحالية بصرف تلك المبالغ للاعب التي لا يمتلك بها أي سند قانوني وهم 775 ألف جنيه بتاريخ 9 أكتوبر.





وأوضح المصدر أن هناك اتفاقا مع مؤمن زكريا على أن فاتورة علاجه مفتوحة بدون سقف في أي مكان بالعالم وخلال أي توقيت وبالفعل أجرى عدة فحوصات بمصر ثم أسبانيا ثم ألمانيا و تسلم شيكاً قيمته 15 ألف يورو بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.





وكشف المصدر أن هناك أمرا آخر يكشف كذب من يدعي تخلي الأهلي عن اللاعب وهو أنه عندما عقدت جلسة ثلاثية مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مؤمن زكريا في حضور وكيله أحمد يحيي قبل نهاية الموسم الماضي وتم الاتفاق خلالها على ثلاث نقاط رئيسية أولها أن صحة اللاعب وعلاجه هو الأهم على أن يتحمل النادي الأهلي كل تكاليف العلاج دون سقف لها وفي أي مكان يريده اللاعب والنقطة الثانية هو حصول اللاعب على مستحقاته المالية السابقة من عهد المجلس السابق والنقطة الثالثة أنه لن يتم قيد اللاعب في القائمة حتى تتحسن حالته الصحية ويتماثل للشفاء وبالفعل حصل مؤمن على مستحقاته السابقة وصرف دفعة أولى من تكاليف العلاج.



