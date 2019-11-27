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فن

معتز هشام : خالد النبوي ساعدني في كواليس ممالك النار

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:18 م
معتز هشام
معتز هشام
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شيرى نبيل
قال الطفل معتز هشام، إن كواليس تصوير مسلسل "ممالك النار" كانت أكثر من رائعة خاصة أن النجم خالد النبوي كان يساعدني أثناء التصوير.

وأشار معتز هشام في تصريح لـ"صدي البلد"، إلى أن الفنان خالد النبوي كان سعيدا بأدائه وأشاد بموهبته الفنية وكان يشجعه بشكل مستمر .

وأضاف : "الحمد لله راض عن أدائي في المسلسل بشهادة الجمهور وعائلتي وأصدقائي والنقاد ، وهذا الدور من أقرب الأعمال إلى قلبي".

يذكر مسلسل "ممالك النار " يجمع عددا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.
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