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تعليم

جامعة حلوان تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر جودة التدريب الميداني

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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قســــم التعليــــم
انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر السنوي الثاني للتدريب الميداني" بجامعة حلوان ، والذي يدور موضوعه حول جودة التدريب الميداني الفكر / الممارسة"

ونظم هذا المؤتمر وحدة التدريب الميداني بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمن المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل حول جودة التدريب الميداني في المجال الطبي ورعاية المعاقين، وكذلك في المجال النفسي ومكافحة الإدمان وفي مجال الجمعيات الأهلية وفي مجال رعاية الشباب وفي المجال الدراسي، حاضر في ورش العمل مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال التدريب الميداني والعمل الاجتماعي.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض تضمن مجموعة من الأعمال الفنية أقيم بمشاركة طلاب التدريب بكلية الخدمة الإجتماعية.

هذا وقد أقيمت فعاليات المؤتمر تحت إشراف الأستاذ الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والأستاذة الدكتورة جيهان سيد بيومي وكيل الكلية.
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