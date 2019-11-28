حركة المحافظين.. 9 حركات للمحافظين منذ يناير 2011 إلى الآن.. 5 أسباب وراء حركة المحافظين الجدد ونوابهم.. ورضاء المواطنين التحدي الأول أمام الجدد

تعيين محافظين ونواب جدد:

= 5 ملفات على طاولة المحافظين الجدد = 5 أسباب وراء حركة المحافظين الجدد ونوابهم = 9 حركات للمحافظين منذ يناير 2011 إلى الآن





أدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 16 محافظا و23 نائبا في تاسع حركة للمحافظين منذ يناير 2011.





كانت أول حركة للمحافظين في أبريل 2011، في عهد المهندس عصام شرف وفي عهد المجلس العسكرى والتي كانت أكبر حركة تغيير واعتبرها الإعلام حينئذ أكبر حركة محافظين، وشملت الحركة حينئذ تعيين 20 محافظا جديدا وخلت الحركة من اختيار المرأة.





وأجريت الحركة الثانية للمحافظين فى عهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وفي أغسطس عام 2011 وتم تعيين 11 محافظا.





وفي عهد الرئيس الإخواني محمد مرسى في سبتمبر 2012 أجريت 3 حركة للمحافظين بعد ثورة يناير وأول حركة في عهده شملت تغيير 8 محافظين 4 ينتمون لجماعة الإخوان وثلاثة عسكريين، ومستشار واحد فقط، وآخرون ميولهم إخوانية.





وفي يونيو عام 2013 اجريت رابع حركة للمحافظين منذ ثورة يناير وتضمنا تغيير 17 محافظا منهم 7 محافظين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، و5 لواءات ينتمون للقوات المسلحة، و3 مستقلين، ومحافظ ينتمي لحزب البناء والتنمية، وآخر ينتمي لحزب غد الثورة.





وفي عهد الرئيس عدلى منصور أجريت الحركة الخامسة، في أغسطس عام 2013، تم تغيير 18 محافظا جديدا، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام ٢٠١٥، أجريت أول حركة للمحافظين في عهده شملت تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، وخلت الحركة من تعيين النساء كمحافظات.





أما الحركة السابعة للمحافظين منذ ثورة يناير والثانية في عهد الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٧، وشملت تغيير ٥ محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده لمحافظة البحيرة.





أما الحركة الثامنة منذ يناير 2011 وهي الثالثة للرئيس السيسي أغسطس 2018، والتي شملت تغيير ٢٠ محافظا والإبقاء على ٥ محافظين في مناصبهم، إلى جانب ١٨ نائبا للمحافظين، أما الحركة التاسعة للمحافظين والرابعة في عهد الرئيس السيسي والتي جرت اليوم، شملت تغيير 13 محافظا وتعيين 23 نائبا للمحافظين وكذلك تشمل تعيين نساء بمنصب المحافظ.





وأكدت مصادر خاصة أن حركة المحافظين، كانت ضرورة لعدة أسباب، شددت عليها القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في اجتماعاتهم مع المحافظين ونذكرها في السطور التالية:





- الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

- توفير مستوى مرضٍ للمواطن من الخدمات.

- زيادة موارد المحافظات الذاتية وخلق فرص استثمارية فيها.

- تحصيل إيرادات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة.

- إجراء الجولات الميدانية في المحافظات ومتابعة أداء العاملين على أرض الواقع ومحاسبة المقصر.









ويرصد موقع صدى البلد أبرز الملفات والتحديات امام المحافظين الجدد ونوابهم:





- يأتي في المقام الأول المواطن المصرى وتلبية احتياجاته وتوفير حياة كريمة له عن طريق تحسين الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين.





-التواصل مع المواطنين بشكل دائم ومباشر لمعرفة مشاكلهم على أرض الواقع.





- تقييم أداء العاملين بالمحافظات.





-توفير فرص استثمارية بالمحافظات وزيادة الموارد الذاتية بالمحافظات.





- زيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات.





وكشفت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل 16محافظا، و23 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة.





قائمة حركة المحافظين والنواب الجدد





وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي:





محافظ القليوبية الجديد

اختيار عبدالحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية.





محافظ كفر الشيخ الجديد

بينما وقع الاختيار على جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ





محافظ أسيوط الجديد

اختيار عصام سعد ابراهيم محافظا جديدا لـ أسيوط





محافظ الفيوم الجديد

اختيار احمد عبد الله الانصارى محافظ لـ الفيوم





محافظ الغربية الجديد

اختيار على طارق رحمى محافظا جديدا لـ الغربية





محافظ سوهاج الجديد

تعيين طارق الفقى محافظا جديدا لـ سوهاج





محافظ الإسكندرية الجديد

اختيار محمد الشريف محافظا جديدا لـ الاسكندرية





محافظ مطروح الجديد

تعيين خالد شعيب محافظا جديدا لـ مطروح





محافظ قنا الجديد

اختيار على اشرف الدرديرى ليصبح محافظة جديدا لـ قنا





محافظ الإسماعيلية الجديد

تعيين شريف فهمى بشارة محافظا لـ الاسماعيلية





محافظ أسوان الجديد

تعيين أشرف عطية عبد البارى محافظا جديدا لـ أسوان





محافظ البحر الأحمر الجديد

تعيين عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر





محافظ المنوفية الجديد

تعيين ابراهيم الشهاوى محافظا جديدا لـ المنوفية





محافظ بني سويف الجديد

تعيين محمد هانى جمال الدين محافظا جديدا لـ بنى سويف.





محافظ المنيا الجديد

تعيين اسامة القاضى محافظا لـ المنيا





محافظ الدقهلية الجديد

تعيين أيمن مختار محافظا جديدا لـ الدقهلية.









قائمة نواب المحافظين الجديد

محمد محمود ابراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الاسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ اسوان

احمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

ايناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

احمد ناجى عدلى نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد احمد نائبا لـ محافظ الجيزة

اسلام محمد ابراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد ابراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

احمد شعبان نائبا لـ محافظ اسوان