التايم تكشف عن أفضل الاختراعات في 2019.. مفاجآت بالجملة

أعلنت مجلة التايم الأمريكية الشهيرة عن قائمتها لأفضل الاختراعات التى تم تقديمها فى 2019، و شملت العديد من الابتكارات فى مجالات مختلفة، والتى ساهمت بدورها فى جعل الحياة أكثر سهولة وراحة.





وتضمنت القائمة إختراعات متنوعة من لرفاهية الأفراد، فليست مقتصرة فقط على الإبتكارات المصيرية، فمثلًا هناك جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية الذى يتم إستخدامه بواسطة الهاتف الذكى، و من ناحية أخرى مثلًا سماعات آبل اللاسلكية التى توفر تجربة سماعة موسيقى مميزة.





ويستعرض صدى البلد فى القائمة التالية أبرز الإختراعات التى جاءت فى 2019:





1- Ultrasound to Go





باتت الحياة أكثر سهولة من خلال جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق تشغيله بالهاتف الذكى، بدلًا من الطريقة العادية بواسطة التيار الكهربائى وحيز ضخم يتسع لشاشته الكبيرة، وبكل بساطة يمكن فحص قلب أو رئة أو جنين عبر الجهاز البالغ سعره 2000 دولار، بالإضافة إلى اشتراك شهري قدره 35 دولارًا للبرمجيات المستخدمة فيه، وأصبح مستخدمًا فى أكثر من 20 دولة بعد الموافقة عليه من منظمة إدارة الغذاء والدواء (FDA).





2- Stopping Food Poisoning





يهدف هذا الجهاز للحد من إنتشار الأمراض والأوبئة المتعلقة بالطعام والتى يأتى على رأسها التسمم، فهو يقوم بفحص أيدى العاملين بالمطاعم لكشف تلوث أيديهم من عدمه، وهو من إختراع مهندسة الطب الحيوى كريستين شندلر، وتم تدشين الجهاز رسميًا مع بداية شهر مايو الماضى، ويستخدمه أكثر من 100 مطعم ومتجر أغذية عالميًا، كما أصبح متاحًا على العديد من منصات الشراء الإلكترونية.





3- Apple Airpods Pro





كانت قد أطلقتها شركة آبل الأمريكية وتأتى بتصميم ومواصفات تختلف كليًا عن الإصدار السابق منها، ولعل أبرز ميزات AirPods Pro عزل الضوضاء، وإضافة لون أخف وبطارية أكبر ومقاومتها للماء.





جاءت AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.





وتعتمد سماعة AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة لتوفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.





وبالنسبة للتحكم فى مستوى الصوت يتم ذلك عن طريق آيفون أو آيباد أو من خلال ساعة Apple Watch، وذلك عبر الضغط على أيقونة AirPlay وقت تشغيل الموسيقى.





وتدعم AirPods Pro الشحن اللاسلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللاسلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.





وتتوافر سماعة AirPods Pro فى الأسواق بدءًا من غد الموافق 30 أكتوبر 2019، بسعر 249 دولارا أمريكيا باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ويمكنك وضع نقش معين عليها اذا قمت بالشراء عبر المتجر الإلكترونى.





ولكن لن تدعم كل هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 13.2، وأجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2، والساعة التى تعمل بنظام watchOS 6.1.





4- Better Bike Navigation





بالرغم من بساطته إلا أنه يحافظ على سلامة مستخدمى الدراجات الهوائية، بدلًا من النظر فى لاهاتف الذكى وتفحص تطبيقات الخرائط لمعرفة كيفية السير، يوفر هذا الجهاز المثبت فى مقود الدراجة رؤية مباشرة للطرق فى الحال بدون تعريض حياة قائد الدراجة للخطر، وتعتمد فكرة SmartHalo 2 على قراءة الخرائط والجهات المحددة عبر هاتفك الذكى إلى شاشته مباشرةً.





5- Entertainment by Sight





من يتذكر عالم الفيزياء الراحل الشهير ستيف هوكينج الذى كان قعيدًا تمامًا، ويتحكم فى الكومبيوتر عن طريق عينه، تعتمد نفس فكرة هذا الجهاز على التنقل عبر الإنترنت وتشغيل الوسائط المختلفة بمجرد نظرة العين، وتعتمد طريقة عمل Comcast Xfinity X1 Eye Control على تحويل العين البشرية إلى ريموت كونترول يصدر الأوامر فى مشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترت بحركة العين، وهو بمثابة الأمل لذوى الإحتياجات الخاصة.





6- نظارة الجراحة الإفتراضية Osso VR





نجحت تلك النظارة فى تحقيق المعادلة الصعبة لكلًا من السائقين والطيارين، وخاصةً الأطباء حديثى التخرج بدلاص من الحاجة لقضاء ساعات عدة فى حضور العمليات الجراحية مع كبار الأطباء لإكتساب الخبرات، بات بإمكانهم القيام بنفس العملية الجراحية التى يقوم بها الجراح الخبير عن طريقة نظارة الواقع الإفتراضى المخصصة لذلك، ومن ثم إكتساب خبرات أكثر دون مغادرة نفس المكان، وبالفعل بدا تدشين إستخدامها فى دول مثل كمبوديا وتنزانيا و إثيوبيا، لتعليم حديثى التخرج من حول العالم فى المستشفيات عن بعد.





7- حهاز كشف الغازات الضارة Breathing Easier





المستقبل ينتظر جهاز Airthings Wave Plus الذى يقوم بفحص محيط الهواء فى المنزل، ومن ثم تتبع غاز أول أكسيد الكربون فهو المسبب الرئيسى لسرطان الرئة لغير المدخنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب تصريحات أوفيند بيركينز الرئيس التنفيذي لشركة Airthings: باننا نقضى 90 من وقتنا فى المنزل وللحفاظ على صحتنا لابد من تجديد الهواء فى محيط المكان، خاصةً إذا تضمن موجات من الغازات الضارة التى تهدد سلامةا لإسنان، وبالتالى فى النهاية الحصول على هواء نقى يدخل إلى الرئتين، بعد تنقيته من أى غازات المنبعثة من مواد الكيميائية في المنزل.





8- روبوت الممرض Diligent Robotics Moxi



