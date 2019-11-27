حركة المحافظين .. السيرة الذاتية لنائب محافظ بورسعيد الجديد

جاءت ثقة القيادة السياسية خلال حركة المحافظين ونوابهم اليوم لتشمل المهندس عمرو عثمان محمد نعمان، نائبًا لمحافظ بورسعيد، خلفا للدكتور محمد هانى غنيم والذى كلفته القيادة السياسية بتولى منصب محافظ بنى سويف .



بدأ المهندس عمرو عثمان حياته العملية عقب تخرجه من جامعة حلوان حصوله على بكالوريوس الھندسة الميكانيكية بتقدير عام جيد عام 2007 والتحق بالعمل فى شركة انبى بادارة اوعية الضغط احدى الادارات العامة للهندسة الميكانيكية بالشركة والتى قضى بها 8 سنوات من العمل .



حصل على ماجستير إدارة العمل بتقدير عام امتياز عام 2019، من الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى ولديه 11 عامًا من الخبرة في قطاع البترول في مجال صناعة وإنشاء محطات تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وصناعات الغاز.

انتقل للعمل كمهندس لمشروع الخدمات و المرافق بشركة اسيوط لتكرير البترول وقضى بها عامين قبل لترشحه لخوض انتخابات مجلس ادارة نادى انبى الرياضى .



التحق عمرو عثمان بعدد من الدورات التدريبية ومنها: برنامج القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، دورة مدير المشروع المحترف، دورة حل المشكلات واتخاذ القرار، دورة إدارة الوقت، دورة مھارات القيادة، دورة مھارات إدارة الاجتماعات.



وشارك في الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "حملة تحيا مصر" في الدورتين الأولى والثانية من انتخابات الرئاسة عامى 2014، و2018، شارك في منتدى شباب العالم، ومؤتمر الشباب.



يذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر قرار بتعيين المهندس عمرو عثمان محمد نعمان، نائب محافظ بورسعيد الجديد، ضمن حركة المحافظين الجدد، اليوم الأربعاء.



