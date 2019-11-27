حركة المحافظين .. أسباب تجديد الثقة في محافظ شمال سيناء

نجح دكتور لواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، في إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتتكون من 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 متراً مربعاً.





ويضم خدمات المنشآت المدرسية ومواقع سوق تجارى متكامل، ومقر للتضامن الاجتماعى ومسجد ومقر للتموين ومقر للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.





كما يجرى الانتهاء من مد طرق لربط حى السبيل الجديد بحي المساعيد المجاور، إضافة لتنفيذ شبكة طرق داخل الحى، وأضاف أن المستهدف من التسكين فى المرحلة الأولى لوحدات الإسكان الاجتماعي فى حى السبيل هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودي الدخل.





ويجري العمل في مدينة رفح الجديدة تضم 625 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، علي مساحة 120 مترا مربعا ، إلي جانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.





وتم ضخ استثمارات في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغت 450 مليون جنيه لإنشاء 2608 وحدة موزعة على الخمس مراكز بالمحافظة، وللتيسير على أهالي رفح والشيخ زويد المتضررين تم تأجير عمارات سكنية من وزارة الإسكان للمواطنين بحيث يتحمل المنتفع منها 100 جنيه فقط شهريا ، بينما تتحمل المحافظة 310 جنيهات.





ويجري تنفيذ شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بما يحقق وصول المياه لجميع منازل العاصمة بصفة يومية. وتابع ان تكلفة المشروع تصل الي 886 مليون جنيه وتنفذ علي 5 سنوات، مشيرا إلي ان 4 شركات تعمل في تنفيذ الشبكات .





كما تم تركيب 3 طلمبات جديدة بمحطة مياه القنطرة شرق ، وتم افتتاح محطة المياه ورفع كفاءة خزان المساعيد بطاقة 20 ألف م3 , كما تم تنفيذ محطتين بالشيخ زويد " شرق العريش " بطاقة 15 ألف م3 يوم ومحطتين غرب العريش بطاقة10 آلاف م3. .





كما تم البدء في عمليات التطوير الميادين مدينة العريس بالفعل بتجميل 5 ميادين وسط المدينة، والتطوير شامل لكافة الأعمال من طرق وكهرباء وتجميل. كما سيتم تطوير المدخل الغربي للعريش وصولا لجامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة بطول 8 كيلومترات، بتكلفة 120 مليون جنيه.وأشار إلى أن اعمال التطوير بدأت في 5 ميادين رئيسية ، وهي الرفاعي والساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية.





تنفيذ ٢٣ تجمعا تنمويا بالحسنة ونخل منوعة للتجمعات البدوية الجديدة، لتحقيق سياسة التنمية بهذه التجمعات، خاصة ان المستهدف أن يتم زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات. وقال هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء، ويخصص جزء منها لأبناء الوادي.



