غير آمنة صحيا.. ضبط 1782 لتر مشروبات ملونة بمصنع في الدقهلية

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة مراقبة الأغذية، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك .



وشنت إدارة مراقبة الأغذية في هذا الصدد، حملة على عدد من المنشآت الغذائية تشمل المحلات والمصانع والمخازن والمطاعم بمدينة المنصورة .



وتمكنت الحملة من ضبط حوالى 1134 لتر مشروب بطعم الكوكتيل ثري بست و648 لتر مشروب مانجو راني فريش، وذلك بإجمالي 1782 لتر مشروبات ملونة في احد مصانع المشروبات والعصائر بالدنابيق مركز المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدم وجود ترخيص.



كما تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم نتيجة وجود ماسورة صرف صحي بجوار فتحة التهوية تطل على التشغيل.



كما تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل للتأكد من مطابقة الألوان الصناعية المضافة وصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.



وأكد الدكتور سعد مكى على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.