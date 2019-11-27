ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غير آمنة صحيا.. ضبط 1782 لتر مشروبات ملونة بمصنع في الدقهلية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:26 م
ضبط 1782 لتر مشروبات
ضبط 1782 لتر مشروبات ملونة بمصنع في الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة مراقبة الأغذية، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك .

وشنت إدارة مراقبة الأغذية في هذا الصدد، حملة على عدد من المنشآت الغذائية تشمل المحلات والمصانع والمخازن والمطاعم بمدينة المنصورة .

وتمكنت الحملة من ضبط حوالى 1134 لتر مشروب بطعم الكوكتيل ثري بست و648 لتر مشروب مانجو راني فريش، وذلك بإجمالي 1782 لتر مشروبات ملونة في احد مصانع المشروبات والعصائر بالدنابيق مركز المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدم وجود ترخيص.

كما تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم نتيجة وجود ماسورة صرف صحي بجوار فتحة التهوية تطل على التشغيل.

كما تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل للتأكد من مطابقة الألوان الصناعية المضافة وصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور سعد مكى على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
غير آمنة صحيا.. ضبط 1782 لتر مشروبات ملونة بمصنع في الدقهلية
غير آمنة صحيا.. ضبط 1782 لتر مشروبات ملونة بمصنع في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط طن أغذية فاسدة وإغلاق 8 منشآت غذائية في الدقهلية

إغلاق مصنع مياه غازية بالشرقية

محافظ الدقهلية يعلن ضبط 60 طن ملح يودي خشن و4 أطنان جبن بيضاء

ترشيحاتنا

نظف جسمك من السموم وانسف الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

مصادر لـ صدى البلد: الشريف محافظا لـ الإسكندرية.. وحنفى لـ البحر الأحمر

ماذا قال ميتشو لـ طارق حامد بعد أزمة الشطب

بالمواعيد والأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة مؤمن زكريا والأهلي

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

في عيد ميلادها.. تعرف على سن شيرين سيف النصر الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة شلبي و رانيا يوسف .. السناجل يخطفن الانظار فى "القاهرة السينمائى" | شاهد

عنوان الأناقة | شاهد.. إطلالات ليلى علوى بمهرجان القاهرة السينمائي

جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة