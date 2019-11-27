الطرق المتهالكة والصرف الصحى | ملفات شائكة على مكتب محافظ الدقهلية الجديد

يتطلع ابناء الدقهلية الى ايجاد حلول لعدة مشاكل شائكه لم تحل حتى الان املين ان يقوم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الجديد بالانتهاء منها خاصة وانه على دراية بها لانه كان يتولى منصب السكرتير العام للمحافظة منذ عدة اشهر.



وتعد الطرق المتهالكة أبرز الملفات حيث يعد طريق المطرية - المنصورة من اهم هذه الطرق التى تشهد حوادث بصفة مستمرة وطريق رافد - جمصة والذى يتعرض فيه المواطنون للخطورة ويحتاج لميزانية كبيرة.



وهناك طريق كوبرى الجامعة والذى شهد عدة حوادث خلال الفترة السابقه اسفرت عن عشرات الضحايا.



ويتطلع ابناء الدقهلية إلى حل مشاكل الصرف الصحى فى مراكز السنيلاوين والمنزله وقرى بلقاس واجا ودكرنس اضافة الى مشكلة عدم وجود مياه للشرب بقرى بدكرنس و بنى عبيد.



وهناك ملف التعدى على الاراضى الزراعية الذى تم ازالة اكبر عدد منهم خلال الفترة السابقه ولكن ما زالت هناك بعض التعديات التى لم يقترب منها احد والتى تخضع لرجال الاعمال.



وهناك ملف اراضى الاوقاف الذى يعد قنبلة موقوتة رغم تقنين الاوضاع نظرا لعدم الانتهاء منها وتباطؤ الاوقاف لانهائها واستغاثات الاهالى المتواصله.



ويأمل الدقهلاوية ان يكون هناك حل لمشكلات نادى المنصوره الرياضى حيث انه يعانى من ازمه مالية كبيره ولا يستطبع شراء لاعبين متميزين ربما يتحقق حلمهم يالصعود للدورى الممتاز.

