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محافظات

لدعم المزارعين .. شيكارة سماد مجانا لكل حقل قمح إرشادي في الوادى الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:30 م
سماد
سماد
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منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، صرف شيكارة سماد بالمجان لجميع حقول القمح الإرشادية على مستوى مراكز المحافظة، والتى يجري زراعتها تحت إشراف القطاع الزراعى.

وأوضح أنه يجري حاليًا صرف 500 شيكارة سماد يوريا، حيث أن المحافظة تضم هذا العام 500 حقل إرشادي قمح.

وقال محمود الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالوادى الجديد، إن الجمعيات متوفر بها كميات كبيرة من الأسمدة وسيتم صرف شيكارة سماد بالمجان لجميع الحقول الإرشادية من خلال الجمعيات الزراعية .

وأوضح شاذلي أنه سيتم دعم المزارعين الجادين وذلك بناءًا على قرار المحافظ ، لضمان تحقيق الحقول الإرشادية لإنتاجات مرتفعة.

وأضاف أن أرصدة الأسمدة مرتفعة بالجمعيات بما يتناسب مع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية سواء قمح او فول والتوسعات السنوية فى مساحات القمح أو غيرها، ويتناسب أيضًا مع مزارع النخيل.
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