حركة المحافظين.. محافظ بني سويف: سعدت بفترة عملي فى بورسعيد وتعلمت منها الكثير



ولد محمد هانى غنيم فى محافظة القاهرة 13 اكتوبر 1985 وحصل على بكالوريوس الطب و الجراحة العامة من جامعة عين شمس عام 2009 كما حصل على ماجستير جراحة العظام عام 2017 ودبلوبة ادارة المنشآت الطبية عام 2018 .



عمل غنيم نائبا لقسم جراحة العظام بمستشفى الشرطة وعمل مدرب اسعافات اولية ومدير مشروعات بالهلال الاحمر قبل توليه منصب نائب محافظ بورسعيد .



وتمتع هانى غنيم خلال فترة عمله كنائب لمحافظ بورسعيد بعلاقات طيبة مع مختلف الاوساط وتميز فى جميع الملفات التى اسندت اليه والتى من بينها التأمين الصحى الشامل و الشباب و النظافة.



وتابع غنيم منظومة التحول الرقمى ونسق مع كافة المرافق للعمل على مد كابلات الفايبر على مستوى المحافظة وساهم فى عمل المراكز التكنولوجية داخل بورسعيد.



يذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد هانى غنيم محافظا لبنى سويف، ضمن حركة المحافظين الجديده، اليوم الأربعاء.





قال الدكتور محمد هانى غنيم استاذ جراحة العظام نائب محافظ بورسعيد سابقا ومحافظ بنى سويف الحالى، أنه كان سعيدا بالعمل على ارض محافظة بورسعيد الباسلة وتعلم منها الكثير .واضاف الدكتور محمد هانى غنيم عبر اتصال هاتفى بصدى البلد عقب حلف اليمين انه فخور بما عاصره من انجازات على ارض بورسعيد خلال فترة عمله نائبا للواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى كان بمثابة الاخ الكبير و الداعم له خلال فترة عمله ببورسعيد منذ اللحظات الاولى التى نال فيها ثقة القيادة السياسية كنائب للباسلة وعقب حلف اليمين حتى نلت الثقة مجددا محافظا لبنى سويف .وشدد غنيم احد خريجى اول دفعة للبرنامج الرئاسى واول من تقلد منصب محافظ من خرجى البرنامج انه سيسعى جاهدا ليكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية خلال عمله المقبل محافظ لعروس الصعيد متمنيا ان يوفقه الله لترك بصمته خلال فترة عمله بها.