انخفاص متوسط ​​العمر المتوقع للبالغين في أمريكا

كشفت دراسة جديدة أن متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة، يستمر في الانخفاض بالنسبة للأمريكيين، وتعتبر الجرعات الزائدة من المخدرات ، والانتحار، والأمراض المرتبطة بالكحول والسمنة مسئولة إلى حد كبير عن هذه المشاكل منذ الثمانينيات، حسب مؤلفي الدراسة، وفقاً لصحف أمريكية.





كانت الولايات المتحدة تحرز تقدمًا مطردًا، حيث زاد العمر المتوقع بحوالي 10 سنوات على مدار نصف القرن الماضي من 69.9 عام في عام 1959 ، إلى 78.9 عام في عام 2016.





لكن وتيرة هذه الزيادة تباطأت مع مرور الوقت ، في حين استمرت البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع في إظهار ارتفاع مطرد في متوسط ​​العمر المتوقع.





بعد عام 2010 ، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة وبدأ في عام 2014 الانعكاس ، وانخفض لمدة ثلاث سنوات متتالية - من 78.9 سنة في عام 2014 ، إلى 78.6 في عام 2017. هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة تنفق أكثر على الرعاية الصحية للفرد من أي بلد آخر في العالم.



