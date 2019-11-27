هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من كرات التونة بالبطاطس مع السلطة اليونانية الشهية .



أولًا كرات التونة بالبطاطس :



وقت التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد



مكونات كرات التونة بالبطاطس

2 ثمرة بطاطس مسلوقة

2 ملعقة بقدونس مفروم

علبة تونة

ملح وفلفل

زيت للقلي



طريقة تحضير كرات التونة بالبطاطس :

في وعاء اخلطي التونة مع البطاطس المهروسة

ضيفي الملح و الفلفل و البقدونس المفروم

شكلي العجينة لكرات صغيرة

ضعي كرات التونة بالبطاطس بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك

اقليها في زيت ساخن



ثانيًا السلطة اليونانية :



وقت التحضير : 15 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد



المكونات

٥٠ جرام زيتون كلاماتا

٢ ثمرة طماطم كبيرة

٣ ثمرات خيار

بصلة متوسطة

علبة جبن فيتا

نصف كوب زيت زيتون

٣ ملعقة خل بلسميك

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة زعتر



الطريقة:

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا، ثم اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق ثم قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة، ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.