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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة: حالة شروق ويوسف متأخرة وتحتاج علاجا على نفقة الدولة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث والد شروق ويوسف عبد التواب عبد الله، البالغين من العمر ٨ سنوات، ويسكنان في محافظة الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة ، للعلاج أبنائه على نفقة الدولة.

ويقول فى رسالته : إن ابنيه أصيبا بمرض تليف في الرئة ويعيشان تحت أجهزة التنفس، وحالة شروق متأخرة وتم إعطاؤها حقنا مستوردة يندر تواجدها بالسوق المحلية، وشخص الأطباء بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بأن الطفلين يعانيان من تليف رئوي مزمن أدى إلى فشل في وظائف التنفس ويحتاجون إلى العلاج كل ٨ ساعات لمدة لا تقل عن أسبوعين وللأسف هذا العقار غير موجود بمصر، ما يستلزم شراءه من الخارج.

ويناشد وزارة الصحة ، بالعلاج على نفقة الدولة نظرا لظروفى المعيشية القاسية والحالة الصحية الحرجة لأبنائى الأولى بالرعاية والاهتمام.

للتواصل مع الحالة ٠١٠٩٢٤٠٠٥٩٩ ، ٠١٠١١١٧٢٤٢٨ 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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