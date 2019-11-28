مياه الصرف الصحي هتموتنا .. سكان مرسي محمود وحسن إسماعيل بأرض اللواء يستغيثون

طالب أهالى شوارع محمود مرسى وحسن إسماعيل، ساميح القماش، بأرض اللواء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالحى بسرعة إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحى التى أثرت على منازلهم حتى أصبحت معرضة للانهيار.



ويقول الحاج خالد، أحد سكان المنطقة، فى رسالته : البيت هيقع علينا بسبب المجارى وسبق واشتكينا عدة مرات، ولا أحد سأل فينا، ويضيف غالبا نتصل يوميا بالحى بسبب الصرف الصحي، والمحللات تقفل بسبب انتشار مياه الصرف غير الريحة الكريهة والحشرات المنتشرة أسفل العمارة. وأضاف حيطان العمارة باشت بسبب المياه.



وقالت أم عمرو، إحدى سكان الشارع : لسه مشكلة المجارى عندنا قائمة ولم تحل، وكل يوم نجيب ناس تسلك البالوعات، ونطالب المسئولين بسرعة التحرك لإنهاء هذه المشكلة لأننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى لحل تلك المشكلة للحي، ولكن لم يأت رد أو حل حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة مما يهدد حياتنا وحياة أبنائنا



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