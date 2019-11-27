بعد هجوم مسلح | الجيش الوطني الليبي يرسل تعزيزات إلى حقل الفيل النفطي

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إرسال تعزيزات إلى حقل الفيل النفطي واستهداف المجموعات المسلحة التي هاجمت الحقل.





يأتي ذلك بعد ما أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن وجود أنشطة عسكرية يجري تنفيذها بالقرب من حقل الفيل النفطي العملاق جنوب غربي البلاد.





وقال مصطفى صنع الله مدير مؤسسة النفط الليبية في بيان له: "تؤكّد المؤسسة الوطنية للنفط وجود نشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي، ولا توجد تقارير تفيد بحصول أي أضرار مادية أو بشرية".





وأضاف: "ندعو كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل. إنّ ضمان سلامة عاملينا هي أولوياتنا القصوى؛ وأي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج".



