ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:50 م
لجنة التدريب بالقومى
لجنة التدريب بالقومى للمرأه
Advertisements
امل مجدي
نسرين البغدادى: 
المجلس القومي أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة
نبيل صموئيل: 
ختان الإناث من أكثر الممارسات ارتكابا في حق المرأة
أحلام حنف: 
ختان الاناث يسبب أضرارا جسيمة للفتاة

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة صباح اليوم لقاء توعويا مع موظفي الإعلام الداخلى بالمحافظات بعنوان " مناهضة ختان الإناث مسئولية مجتمعية " بحضور الدكتور نبيل صمويل ، الدكتورة أحلام حنفي ، و"سناء السعيد و سهام جبريل" من أعضاء المجلس، وبحضور أعضاء وعضوات لجنة التدريب.

واكدت الدكتورة نسرين البغدادي ان المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة للتصدى إلى كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى وجود مجتمع آمن خالٍ من العنف ضد المرأة، ويضمن مشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها، فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة، وهذا يتضح بشدة فى ظل وجود تشريعات تحمي تلك الحقوق.

ونوهت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان العنف ضد المرأة ظاهرة متواجدة عالميا، موضحة ان هناك امرأة من بين كل 3 نساء تتعرضن لكل أشكال العنف الجسدى والجنسي وان هناك ١٣٣ مليون امرأة تتعرضن لظاهرة الختان .

فيما أكد الدكتور نبيل صمويل، أن ختان الإناث من أكثر الممارسات التى ترتكب فى حق المرأة و التى تنتهك جسدها الذى كرمه الله، مضيفا أن تلك الظاهرة تؤثر على المرأة صحيا ونفسيا.

وأوضح الدكتور نبيل صمويل، أن تلك الظاهرة لا يوجد لها سند ديني، وتنتشر فى ٢٩ دولة إفريقية و٤ دول عربية منها مصر .

وأشار الدكتور نبيل صمويل، إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعمل كفريق واحد ملتزم بالقضاء على هذا الظاهرة .

وقال الدكتور نبيل صمويل، إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أطلقت حملة تحت عنوان "احميها من الختان" جابت جميع المحافظات لحماية الفتيات من الختان، كما خصص المجلس خلال فعاليات حملة الـ١٦ يوم عنف ضد المرأة حملة لطرق الأبواب تجوب ٨ محافظات تحمل اسم "احميها من الختان" لتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة الختان على صحة الفتاة نفسيا وجسديا و صحيا .

أما الدكتورة أحلام حنفي فأكدت أن ظاهرة ختان الاناث تعتبر انتهاكا لحقوق الفتاة وتؤثر عليها صحيا ونفسيا.

وأوضح الدكتورة أحلام حنفي أن ختان الاناث يسبب أضرارا جسيمة للفتاة منها التعرض لنزيف خلال العملية و نقل العدوى وانتشار الأمراض مثل فيرس سي و بي.

وأشار الدكتورة أحلام حنفي إلى أن من أخطر الأشياء التى تتعرض لها الفتاة فقد الإحساس وهذا ناجم من عملية الاستئصال التى تؤدى إلى كوارث اجتماعية من شكوى الرجال وزيادة نسبة الطلاق.

وقالت الدكتورة أحلام حنفي إن هناك آليات لتقديم الشكوى، منها التواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمراة على رقم ١٥١٥.

واكد عمرو محسوب النبي رئيس الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات وعضو لجنة التدريب، ان قضية ختان الإناث قضية مجتمعية كبيرة وتظل خطورتها قائمة رغم تغليظ العقوبات مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم بين المجلس و الهيئة العامة للاستعلامات.

كما أكد المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان القانون جرم ختان الإناث حيث يعاقب بالسجن كل من يباشر عملية الختان و يعاقب بالحبس كل من أقام الختان ولو كان والد الفتاة.

وأشار المستشار رفيق ان تفعيل القانون هى البداية الصحيحة للقضاء على الظاهرة بجانب التوعية الدينية و الاعلامية وذلك فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة و تتبنى القضاء على تلك الظاهرة.

وعن رأى الأديان فى قضية ختان الإناث أكد الأنبا انطونيوس صبحي ممثل عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية أن ختان الإناث من أكثر العادات المضرة للمجتمع المصرى وليس لها علاقة باى دين، وأنها انتشرت بسبب اعتقاد ان عفة البنت تاتى من تلك الظاهرة.

وأوضح الأنبا انطونيوس صبحي أنه لا توجد اى اشارة فى الإنجيل لختان الإناث.

وقال الأنبا انطونيوس صبحي إن نصوص الإنجيل تؤكد أن الله خلق الإنسان فى شكل حسن وان لا يوجد اى أحد يستطيع أن يغير فيما خلقه الله او تأويل ان ما خلقه الله يدفع إلى ارتكاب الخطية وان اى سوء ياتى من القلب وليس له علاقة بالأعضاء الخارجية.

وأشار الأنبا انطونيوس صبحي إلى أن الكنيسة ترفض اى عنف ضد المرأة أو تعصب فى الدين او الجنس.

ومن جهتها، قالت يمنى أبو النصر، الواعظة بالأوقاف، إن الدين الاسلامى أوصى بالنساء والحفاظ عليهن، موضحة أن ظاهرة الختان ليست من الإسلام.

وأكدت يمنى أبو النصر، أن الدين الاسلامى دفع الضرر عن المؤمن في القول "لا ضرر ولا ضرار".
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل
Advertisements

ترشيحاتنا

وادى دجلة يحدد سعر بيع رمضان بيكهام للزمالك | تفاصيل

نهضة بركان يصدم الكاف بسبب سوبر الزمالك والترجي.. تفاصيل

تحفيل على السعوديين بعد فوز منتخب الكويت 3-1 في خليجي 24

إعلام القاهرة عن سؤال "انتي اللي اخترتي يا نوسة": مطابق لهدف أستاذ المادة

نيللي كريم تدخل المستشفى | تفاصيل حالتها الصحية

التعديل الوزاري .. هالة السعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

سبب إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص.. فيديو

الأضخم في الشرق الأوسط .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة لـ الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء ينجحون في استئصال كلية وزنها 7.4 كيلو جرام من مريض خمسيني

بالأحمر النارى | درة تستعرض أناقتها فى اليوم الثامن من القاهرة السينمائى

شاهد بريليانس توفر ميزات مبهرة للسيدات في سياراتها V6 وV7.. فيديو وصور