القومي للمرأة ينظم لقاء توعويا لمواجهة ختان الإناث.. نسرين البغدادي: المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة.. النيابة الإدارية: القانون يجرمه..الأنبا انطونيوس صبحي: لا توجد عنه إشارة بالإنجيل

نسرين البغدادى:
المجلس القومي أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة
نبيل صموئيل:
نبيل صموئيل:
ختان الإناث من أكثر الممارسات ارتكابا في حق المرأة
أحلام حنف:
أحلام حنف:
ختان الاناث يسبب أضرارا جسيمة للفتاة
نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة صباح اليوم لقاء توعويا مع موظفي الإعلام الداخلى بالمحافظات بعنوان " مناهضة ختان الإناث مسئولية مجتمعية " بحضور الدكتور نبيل صمويل ، الدكتورة أحلام حنفي ، و"سناء السعيد و سهام جبريل" من أعضاء المجلس، وبحضور أعضاء وعضوات لجنة التدريب.
واكدت الدكتورة نسرين البغدادي ان المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة للتصدى إلى كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى وجود مجتمع آمن خالٍ من العنف ضد المرأة، ويضمن مشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها، فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة، وهذا يتضح بشدة فى ظل وجود تشريعات تحمي تلك الحقوق.
ونوهت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان العنف ضد المرأة ظاهرة متواجدة عالميا، موضحة ان هناك امرأة من بين كل 3 نساء تتعرضن لكل أشكال العنف الجسدى والجنسي وان هناك ١٣٣ مليون امرأة تتعرضن لظاهرة الختان .
فيما أكد الدكتور نبيل صمويل، أن ختان الإناث من أكثر الممارسات التى ترتكب فى حق المرأة و التى تنتهك جسدها الذى كرمه الله، مضيفا أن تلك الظاهرة تؤثر على المرأة صحيا ونفسيا.
وأوضح الدكتور نبيل صمويل، أن تلك الظاهرة لا يوجد لها سند ديني، وتنتشر فى ٢٩ دولة إفريقية و٤ دول عربية منها مصر .
وأشار الدكتور نبيل صمويل، إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعمل كفريق واحد ملتزم بالقضاء على هذا الظاهرة .
وقال الدكتور نبيل صمويل، إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أطلقت حملة تحت عنوان "احميها من الختان" جابت جميع المحافظات لحماية الفتيات من الختان، كما خصص المجلس خلال فعاليات حملة الـ١٦ يوم عنف ضد المرأة حملة لطرق الأبواب تجوب ٨ محافظات تحمل اسم "احميها من الختان" لتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة الختان على صحة الفتاة نفسيا وجسديا و صحيا .
أما الدكتورة أحلام حنفي فأكدت أن ظاهرة ختان الاناث تعتبر انتهاكا لحقوق الفتاة وتؤثر عليها صحيا ونفسيا.
وأوضح الدكتورة أحلام حنفي أن ختان الاناث يسبب أضرارا جسيمة للفتاة منها التعرض لنزيف خلال العملية و نقل العدوى وانتشار الأمراض مثل فيرس سي و بي.
وأشار الدكتورة أحلام حنفي إلى أن من أخطر الأشياء التى تتعرض لها الفتاة فقد الإحساس وهذا ناجم من عملية الاستئصال التى تؤدى إلى كوارث اجتماعية من شكوى الرجال وزيادة نسبة الطلاق.
وقالت الدكتورة أحلام حنفي إن هناك آليات لتقديم الشكوى، منها التواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمراة على رقم ١٥١٥.
واكد عمرو محسوب النبي رئيس الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات وعضو لجنة التدريب، ان قضية ختان الإناث قضية مجتمعية كبيرة وتظل خطورتها قائمة رغم تغليظ العقوبات مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم بين المجلس و الهيئة العامة للاستعلامات.
كما أكد المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان القانون جرم ختان الإناث حيث يعاقب بالسجن كل من يباشر عملية الختان و يعاقب بالحبس كل من أقام الختان ولو كان والد الفتاة.
وأشار المستشار رفيق ان تفعيل القانون هى البداية الصحيحة للقضاء على الظاهرة بجانب التوعية الدينية و الاعلامية وذلك فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة و تتبنى القضاء على تلك الظاهرة.
وعن رأى الأديان فى قضية ختان الإناث أكد الأنبا انطونيوس صبحي ممثل عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية أن ختان الإناث من أكثر العادات المضرة للمجتمع المصرى وليس لها علاقة باى دين، وأنها انتشرت بسبب اعتقاد ان عفة البنت تاتى من تلك الظاهرة.
وأوضح الأنبا انطونيوس صبحي أنه لا توجد اى اشارة فى الإنجيل لختان الإناث.
وقال الأنبا انطونيوس صبحي إن نصوص الإنجيل تؤكد أن الله خلق الإنسان فى شكل حسن وان لا يوجد اى أحد يستطيع أن يغير فيما خلقه الله او تأويل ان ما خلقه الله يدفع إلى ارتكاب الخطية وان اى سوء ياتى من القلب وليس له علاقة بالأعضاء الخارجية.
وأشار الأنبا انطونيوس صبحي إلى أن الكنيسة ترفض اى عنف ضد المرأة أو تعصب فى الدين او الجنس.
ومن جهتها، قالت يمنى أبو النصر، الواعظة بالأوقاف، إن الدين الاسلامى أوصى بالنساء والحفاظ عليهن، موضحة أن ظاهرة الختان ليست من الإسلام.
وأكدت يمنى أبو النصر، أن الدين الاسلامى دفع الضرر عن المؤمن في القول "لا ضرر ولا ضرار".
نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة صباح اليوم لقاء توعويا مع موظفي الإعلام الداخلى بالمحافظات بعنوان " مناهضة ختان الإناث مسئولية مجتمعية " بحضور الدكتور نبيل صمويل ، الدكتورة أحلام حنفي ، و"سناء السعيد و سهام جبريل" من أعضاء المجلس، وبحضور أعضاء وعضوات لجنة التدريب.
واكدت الدكتورة نسرين البغدادي ان المجلس أطلق استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة للتصدى إلى كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى وجود مجتمع آمن خالٍ من العنف ضد المرأة، ويضمن مشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها، فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة، وهذا يتضح بشدة فى ظل وجود تشريعات تحمي تلك الحقوق.
ونوهت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى ان العنف ضد المرأة ظاهرة متواجدة عالميا، موضحة ان هناك امرأة من بين كل 3 نساء تتعرضن لكل أشكال العنف الجسدى والجنسي وان هناك ١٣٣ مليون امرأة تتعرضن لظاهرة الختان .
فيما أكد الدكتور نبيل صمويل، أن ختان الإناث من أكثر الممارسات التى ترتكب فى حق المرأة و التى تنتهك جسدها الذى كرمه الله، مضيفا أن تلك الظاهرة تؤثر على المرأة صحيا ونفسيا.
وأوضح الدكتور نبيل صمويل، أن تلك الظاهرة لا يوجد لها سند ديني، وتنتشر فى ٢٩ دولة إفريقية و٤ دول عربية منها مصر .
وأشار الدكتور نبيل صمويل، إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعمل كفريق واحد ملتزم بالقضاء على هذا الظاهرة .
وقال الدكتور نبيل صمويل، إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أطلقت حملة تحت عنوان "احميها من الختان" جابت جميع المحافظات لحماية الفتيات من الختان، كما خصص المجلس خلال فعاليات حملة الـ١٦ يوم عنف ضد المرأة حملة لطرق الأبواب تجوب ٨ محافظات تحمل اسم "احميها من الختان" لتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة الختان على صحة الفتاة نفسيا وجسديا و صحيا .
أما الدكتورة أحلام حنفي فأكدت أن ظاهرة ختان الاناث تعتبر انتهاكا لحقوق الفتاة وتؤثر عليها صحيا ونفسيا.
وأوضح الدكتورة أحلام حنفي أن ختان الاناث يسبب أضرارا جسيمة للفتاة منها التعرض لنزيف خلال العملية و نقل العدوى وانتشار الأمراض مثل فيرس سي و بي.
وأشار الدكتورة أحلام حنفي إلى أن من أخطر الأشياء التى تتعرض لها الفتاة فقد الإحساس وهذا ناجم من عملية الاستئصال التى تؤدى إلى كوارث اجتماعية من شكوى الرجال وزيادة نسبة الطلاق.
وقالت الدكتورة أحلام حنفي إن هناك آليات لتقديم الشكوى، منها التواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمراة على رقم ١٥١٥.
واكد عمرو محسوب النبي رئيس الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات وعضو لجنة التدريب، ان قضية ختان الإناث قضية مجتمعية كبيرة وتظل خطورتها قائمة رغم تغليظ العقوبات مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم بين المجلس و الهيئة العامة للاستعلامات.
كما أكد المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ان القانون جرم ختان الإناث حيث يعاقب بالسجن كل من يباشر عملية الختان و يعاقب بالحبس كل من أقام الختان ولو كان والد الفتاة.
وأشار المستشار رفيق ان تفعيل القانون هى البداية الصحيحة للقضاء على الظاهرة بجانب التوعية الدينية و الاعلامية وذلك فى ظل إرادة سياسية تؤمن بحقوق المرأة و تتبنى القضاء على تلك الظاهرة.
وعن رأى الأديان فى قضية ختان الإناث أكد الأنبا انطونيوس صبحي ممثل عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية أن ختان الإناث من أكثر العادات المضرة للمجتمع المصرى وليس لها علاقة باى دين، وأنها انتشرت بسبب اعتقاد ان عفة البنت تاتى من تلك الظاهرة.
وأوضح الأنبا انطونيوس صبحي أنه لا توجد اى اشارة فى الإنجيل لختان الإناث.
وقال الأنبا انطونيوس صبحي إن نصوص الإنجيل تؤكد أن الله خلق الإنسان فى شكل حسن وان لا يوجد اى أحد يستطيع أن يغير فيما خلقه الله او تأويل ان ما خلقه الله يدفع إلى ارتكاب الخطية وان اى سوء ياتى من القلب وليس له علاقة بالأعضاء الخارجية.
وأشار الأنبا انطونيوس صبحي إلى أن الكنيسة ترفض اى عنف ضد المرأة أو تعصب فى الدين او الجنس.
ومن جهتها، قالت يمنى أبو النصر، الواعظة بالأوقاف، إن الدين الاسلامى أوصى بالنساء والحفاظ عليهن، موضحة أن ظاهرة الختان ليست من الإسلام.
وأكدت يمنى أبو النصر، أن الدين الاسلامى دفع الضرر عن المؤمن في القول "لا ضرر ولا ضرار".